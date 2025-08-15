MUP demantovao navode o navodnom maltretiranju blokaderke iz Obrenovca: Evo šta se stvarno dogodilo

Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije demantuje navode koji su se danas pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama o navodnom maltretiranju Nikoline Sinđelić u zgradi Vlade Republike Srbije, ističući da je policija postupala u skladu sa zakonom, a u zgradu Vlade su uvedeni isključivo radi zaštite njihove bezbednosti.

Naime, Nikolina Sinđelić (2003) iz Obrenovca, članica pokreta Mladi Borba, je zajedno sa S. Z. (2000) iz Niša, D. C. (1999) iz Beograda, Đ. K. (1984) iz Beograda, Đ. M. (2001) iz Požarevca i R. N. (1999) iz Beograda, kasno sinoć, 14. avgusta 2025. godine, oko 23 časa na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine učestvovala u nezakonitom javnom okupljanju i blokadi saobraćaja.

Ignorišući upozorenja policijskih službenika, navedena grupa je pozivala građane na napad na policiju, a potom kamenicama, staklenim flašama i bakljama gađala policijske službenike i zgradu Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj 11. Policija je ova lica uvela u zgradu Vlade isključivo radi njihove zaštite, dok po njih ne stigne službeno vozilo i preveze ih u Policijsku stanicu Stari grad na dalje postupanje.

Kod Nikoline Sinđelić tom prilikom je pronađena baklja. Oko 01.30 časova, navedena lica su policijskim vozilom dovedena u PS Stari grad, odmah je kontaktiran dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela, kao i dežurni sudija za prekršaje, koji je naložio da se protiv svih lica podnesu prekršajne prijave u redovnom postupku za prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.

U 03.00 časa lica su puštena iz policijske stanice. Tokom celog postupka nije bilo primene sredstava prinude, vezivanja, vređanja ili bilo kakvog maltretiranja. Sve radnje policije sprovedene su u skladu sa zakonom i isključivo radi zaštite javnog reda, mira i bezbednosti učesnika i građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve medije da objavljuju samo proverene informacije i da se uzdrže od širenja neistina kojima se nanosi šteta ugledu državnih organa i obmanjuje javnost.

Autor: S.M.