Vaš pas ima naviku da vam stalno liže ruke? Evo šta vam time poručuje

Kada pas oseća naklonost prema vama, trudi se da bude fizički blizu. Stavlja glavu na vaša kolena - pozivajući vas na maženje, skače s vama u krevet, prati vas po stanu ili u prirodi. Kroz telesni kontakt obe strane razmenjuju mirise, što jača vezu između psa i čoveka.

Intenzivno gledanje u čoveka takođe je pseći način da pokaže ljubav – navodi National Geographic. Ipak, jedan od najprepoznatljivijih znakova pseće naklonosti je lizanje ruku. Ovaj gest poznat je svakom vlasniku psa.

Iako ne deluje da je ovakav potez isključivo prijateljski, u većini slučajeva predstavlja znak pozitivnih emocija i poverenja.

Za psa je to način da pokaže bliskost, a ponekad i da umiri sebe ili svog vlasnika.

Poslastica umesto maženja

Pseći govor tela razlikuje se od ljudskog, pa je važno zapitati se da li psi pravilno tumače naše izraze ljubavi. Uzmimo za primer maženje.

Kod ljudi je taj gest veoma uobičajen i uglavnom se doživljava pozitivno. Ipak, postavlja se pitanje da li i psi to isto tako doživljavaju?



Nije uvek tako. Neka životinja neće imati ništa protiv zagrljaja svog vlasnika. Međutim, za mnoge pse maženje koje ograničava njihovo kretanje nije prijatno, a ponekad može izazvati i nelagodu.

Daleko je bolje reći psu "volim te" tako što ćete započeti zajedničku igru ili dati omiljenu poslasticu.

Autor: D.Bošković