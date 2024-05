Osvestite se dok ne bude kasno: Pet malih, ali bitnih znakova da vas osoba koju volite pravi budalom

Biti u vezi sa pogrešnom osobom može da ostavi traje posledice na svaku osobu. Ako osećate da vaša voljena osoba nije iskrena prema vama, možda vas pravi budalom. Postoje suptilni znakovi koji mogu ukazati na to da druga strana nema ozbiljne namere u vezi s vezom. U nastavku saznajte kako da prepoznate da se neko igra s vama i zaštitite svoje srce.

1. Toliko je šarmantan da previđate njegove mane

On je generalno dobro izgleda i to vrlo dobro zna. Nasmejaće vas, preplaviti komplimentima i pričati o porodici i bebama ako veruje da će vam se to svideti. Njegov šarm je toliko snažan da, iako znate da je loš za vas, mislite da ga možete promeniti. I nadate se - uzalud, naravno.

2. Stalno ga proganjate

Hemija je jaka i on zna da vas ima bez mnogo truda. Njegov cilj je da vi jurite za njim. Umesto da se igra teško dostupnog, naterao vas je da vi njega jurite. Razgovor o obnarodovanoj vezi nikada ne dolazi u obzir - vaša veza uglavnom ostaje tajna.

3. Ne komunicira dovoljno s vama

Njegova komunikacija između vaših sastanaka je minimalna. Daje vam tek toliko pažnje da ostanete zainteresovani a vi se nadate da će se stvari promeniti u budućnosti. Obično izgovara fraze poput „Kada dobijem bolji posao“ ili „Kada budem manje zauzet“. Nemojte se zavaravati njegovim obećanjima.

4. On ne prihvata "ne" kao odgovor

Što se više migoljite, on više pokušava da vas šarmira. Možda će vam kupiti poklone ili vas voditi na skupe večere, ali nikada nećete upoznati njegove prijatelje ili porodicu. Njegova pažnja je usmerena samo na trenutne užitke i zadovoljstvo.

5. Previše je dobro da bi bilo istinito

Ako sve deluje kao vrtlog adrenalina - intimnost je fantastična, ali vam nedostaje prava veza - obratite pažnju na znakove. Prepoznajte ih i oslobodite se osobe koja se samo igra s vama pre nego što on napusti vas. Sačekajte nekoga ko je spreman da uloži vreme i posvećenost u vas jer to svakako zaslužujete - svako zaslužuje.