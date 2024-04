Osvestite se dok ne bude kasno: Ako partner stalno ovo radi, neće vezu

Odnosi su mešavina stalnog povezivanja i razumevanja, zar ne? Ponekad, međutim, kao da se krećemo u ritmu koji je pomalo nesređen. Zato je važno da , sebe radi, prepoznate znakove a naročite posebne rečenice, ako druga strana nije u mogućnosti da bude otvorena sa vama. Hajde da pogledamo sedam stvari koje ljudi mogu nesvesno da urade kada zapravo ne žele da budu u vezi ili vas prosto ne voli više.

1) Oni vam ne daju prioritet

U bilo kojoj vezi, osećanje da ste nekom prioritet je kao topli, umirujući zagrljaj. Ali šta ako se često nađete na trećem-četvrtom mestu?. Bilo da se radi o otkazivanju u poslednjem trenutku ili jednostavno neplaniranju vas i u njegovom životu, poruka je bila jasna – niste visoko na njegovoj listi prioriteta. Zapamtite, neko ko vas ceni i spreman je za vezu, napraviće prostor za vas u svom životu, ali ne nakon što već napravi sve svoje druge planove.

2) Stalno se druže s drugim potencijalnim partnerima

Ovaj znak je malo teško odrediti, jer postoji veliki rizik od prebrzih zaključaka ili dopuštanja da nas ljubomora nadvlada. Kako znate da li vaš partner razgovara sa drugima zato što su prijateljski nastrojeni i to je čisto platonski, ili su tu uklučene i emocije? Ako pred vama komentairše osobe suprotnog pola kao da se njoj ili njemu seksualno sviđaju, to je alarm da nešto nije u redu. Važno je da ne gledate previše u detalje koji možda ništa ne znače - ali takođe, nemojte zanemariti znakove ako vaša intuicija uključuje alarm. Vaš partner treba da bude neko u kome se osećate prijatno i iznad svega, posebno za njih.

3) Čini se da ne žele da prave planove

Veza bi trebalo da se oseća kao zajedničko putovanje, sa oba partnera uzbuđena zbog planiranja budućeg kursa. Međutim, kada neko nerado pravi planove to može biti suptilan pokazatelj da nije u potpunosti uložio sebe. Njegovi odgovori su često neobavezni, puni reči "možda" i "videćemo". Kada je neko iskreno zainteresovan za vezu , on doprinosi izgradnji zajedničkih iskustava i uspomena. Njihovo uzbuđenje što provode vreme sa vama se pretvara u akciju.

4) Preterano naglašavanje fizičke intimnosti

U pravoj vezi, fizička intimnost je jedan (veoma zabavan) deo veće slagalice. Radi se o povezivanju na više nivoa – emocionalnom, intelektualnom i, naravno, fizičkom. Međutim, kada neko nije spreman za čitav spektar veze, može se previše oslanjati na fizički aspekt. Ova neravnoteža u početku može biti suptilna. Možda vam to laska, ali vremenom, nedostatak dubine postaje očigledan. Spoljni elementi veze – zajednički interesi, međusobna podrška, svakodnevne radosti i borbe – ostaju neistraženi. Ako primetite da su vaše interakcije pretežno fizičke, a pokušaji produbljivanja veze nailaze na otpor ili izbegavanje, to može biti znak da druga osoba ne traži sveobuhvatnu, višedimenzionalnu vezu koja definiše pravu vezu.

5) Izbegavanje fizičke naklonosti u javnosti

Iako neko ko ne želi da bude u vezi može se previše fokusirati na fizičku intimnost, ovo je obično rezervisano samo za privatna okruženja. S druge strane, možda ćete smatrati da su prilično udaljeni u javnosti - i emocionalno i fizički. To može biti zato što žele da izgledaju "dostupno“ drugim potencijalnim partnerima ili im je neprijatno da drugi veruju da su uopšte u vezi sa bilo kim. U svakom slučaju, zaslužujete nekoga ko zaista želi da bude sa vama i sa ponosom to pokazuje.

6) Ne ulažu napor da rade na problemima

Suprotno onome što Holivud i bajke prikazuju, svi znamo da veze dolaze sa svojim problemima. Kada neko želi da bude u vezi, on to prihvata i voljan je da radi na tome. To je prilika za rast i jačanje veze. Ovo ne znači da su svi odmah dobri u ovome - neki sukobi mogu da prođu konstruktivnije od drugih, i svi mi s vremena na vreme dopuštamo da nas naše emocije nadvladaju. Ali sveukupno, oni pokazuju spremnost da se drže toga i da se zadrže uprkos tome što nije sve tako bajno. Ako primetite da vaš partner stalno nerado rešava konflikte ili rešava probleme, to postaje zabrinjavajući obrazac. Ovo izbegavanje često proizlazi iz želje da stvari budu površne i nekomplikovane, što je način razmišljanja koji ne doprinosi dubini potrebnoj za dugotrajnu vezu.

7) Emocionalna nedostupnost

Kada neko nije emocionalno dostupan u vezi, može se osećati kao da postoji nevidljivi zid između vas i te osobe. Ne radi se o velikim, dramatičnim trenucima, već o manjim, svakodnevnim interakcijama u kojima je ovaj nedostatak dostupnosti najočitiji. Možda ćete podeliti uspone i padove svog dana, samo da biste zauzvrat dobili neobavezujuće odgovore. Ova nedostupnost nije uvek namerna ili zlonamerna. To može proizaći iz ličnih prepreka ili prošlih iskustava. Međutim, taj uticaj na vezu je značajan. Emocionalna dostupnost je lepak koji povezuje vezu, omogućavajući dublju sponu van zajedničkih interesa ili fizičke privlačnosti. Radi se o prisustvu, ne samo u istoj prostoriji, već sa svojim osećanjima i pažnjom. Bez ovih stvari, nije samo izazov osećati se istinski povezanim i cenjenim – praktično je nemoguće imati vezu.