Na Mitrovdan će se otkriti kakva će biti zima: Evo šta znači ako sutra bude vetra, ovo morate znati uoči velikog praznika

U srpskom narodnom kalendaru, Mitrovdan (8. novembar) zauzima posebno mesto ne samo kao crkveni praznik posvećen Svetom velikomučeniku Dimitriju, već i kao duhovna prekretnica između dve godine.

U narodu se verovalo da Mitrovdan "dolazi s vojskom", ne samo zbog svetitelja koji je bio rimski vojnik, već i zato što sa sobom donosi zimu, vetar, mir i strahopoštovanje.

Sveti Dimitrije je živeo u 3. veku, u vreme Rimskog carstva, i stradao kao hrišćanin koji nije hteo da se odrekne svoje vere. Bio je vojni zapovednik u Solunu, ali je svoj život predao ne maču, već molitvi i pravdi.

Zbog toga je u pravoslavlju poštovan kao zaštitnik vojnika, ratnika, ali i svih onih koji vode unutrašnje bitke.

Na ikonama se prikazuje u vojvodskom odelu, sa kopljem, a u narodnoj svesti nosi simbol snage, pravde i čiste savesti.

U selima, Mitrovdan je bio dan kada se završavala pastirska godina. Stoka se vraćala s planine, delile se zarade pastirima, skladištio se ogrev i "zaključavao svet".

Kaže se: "Od Mitrovdana do Đurđevdana – hajduk beži u planinu. Od Đurđevdana do Mitrovdana – hajduk silazi među ljude".

Ova izreka pokazuje da je Mitrovdan bio granica između otvorenog i zatvorenog sveta – vreme kad se više ne luta, već se ostaje kod kuće, uz vatru.

Verovanja

Postoje brojna verovanja vezana za Mitrovdan:

Ako je hladan i vetrovit dan, biće oštra zima

Ako je sunčano i tiho, zima će kasniti

Ako sneg padne na Mitrovdan, zadržaće se "do Đurđica"

Ako se vetar menja više puta tokom dana, narod kaže: "Zima će biti smutna, kao ljudi".

U mnogim krajevima se palila vatra pred kućom, da se očisti prostor, a deci se stavljala so ispod jastuka, da ih Mitrovdan "ne uplaši u snu".

Autor: S.M.