28 godina se pretvarala da je slepa: Razlog će vas potpuno šokirati, a sad ima problem sa državom

Ljudi se ponekad pretvaraju i kriju istinu iz raznih razloga, ali ono što je jedna žena iz Španije uradila prevazilazi sva očekivanja i granice kreativnosti.

Karmen Himenez osmislila je neverovatan način da čak 28 godina uverava sve da ne vidi, odnosno da je slepa – nakon navodne povrede koju je doživela.

Prevara joj je uspela. Svi su poverovali, od porodice i prijatelja do njenog supruga. A razlog zbog kog je to radila ostavlja bez reči – Karmen je glumila slepilo samo zato da ne bi morala da razgovara s ljudima koje sreće u prolazu.

Danas, u 57. godini života, Karmen je priznala da je godinama obmanjivala sve oko sebe. Njeni najbliži su, kako kažu, povremeno sumnjali u njeno stanje, ali nikada nisu imali dokaz.

Njen suprug je za medije izjavio da je povremeno primećivao kako se Karmen ponaša potpuno normalno – gledala je televiziju i delovalo je kao da zna šta se prikazuje. „Bio sam u šoku kada sam saznao da nije slepa“, rekao je.

"Osećala sam se nelagodno kada sam sretala ljude i morala da ih pozdravljam. Nisam društvena osoba. Kada sam svima rekla da sam slepa, izbegla sam te neprijatne situacije“, objasnila je Karmen.

Pored toga što je šokirala porodicu i prijatelje, sada se suočava i sa pravnim posledicama, jer je godinama primala finansijsku pomoć namenjenu osobama sa invaliditetom. Država sada od nje traži da vrati sav novac koji je neosnovano primala.

Karmen Himenez priznala je da nikada nije volela društvo i da joj je odgovaralo što ljudi veruju da je slepa, jer na taj način nije morala da komunicira s onima koji joj nisu prijatni.

Autor: S.M.