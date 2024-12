Satima vrišti, preti, lomi, udara, a u stanu je i dete od tri godine! Objavljen jeziv snimak iz stana u Srbiji - tortura traje već dugo

Godinama unazad (od 2016 god) trpim neverovatnu torturu od komsije pored mog stana. Naime, jako cesto u toku dana, ali i nocu ili rano ujutru on se nekontrolisano dere satima, vristi, preti, lomi, udara.. Iscrpeli smo sve mogucnosti, ali resenje ne postoji (osim da uzmem pravdu u svoje u ruke, jedino mi je to preostalo) Prijavljivali smo upravnici, policiji (prvi put je on meni zvao policiju jer sam mu lupala na vrata da prestane da arlauce), ja sam slala dopis i centru za socijalni rad (u stanu zivi dete od 3 godine). Da li imate savet, ideju, predlog sta da radim, kome da se obratim i kako da resim visegodisnji problem? Na ivici sam snage i strpljenja, hocu mir i normalno da zivim. U video klipu poslusajte kako to izgleda .