SNIMAK KOJI LED KRV U ŽILAMA! Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, usledila je BRUTALNA BORBA ZA ŽIVOT

Na društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak koji prikazuje trenutak kada šest metara dugačak piton napada turističkog vodiča, obmotava mu se oko vrata i odvlači u reku.

Incident se dogodio na ostrvu Borneo u Indoneziji, a pošto je muškarac po imenu Heru plovio sa grupom turista. Dok su se približavali obali, primetili su ogromnu zmiju kako miruje među granjem.

Dramatična borba

Na snimku se vidi kako Heru, sedeći na ivici čamca, poseže rukom u mutnu vodu i hvata zmiju blizu glave - ali u sledećem trenutku situacija se pretvara u noćnu moru.

Piton se iznenada trznuo i povukao čoveka sa čamca, nestavši zajedno s njim ispod površine! U nekoliko dramatičnih sekundi koje slede, vodič izranja, panično se koprcajući dok se zmija obmotava oko njegovog torza, ruku, a zatim i vrata.

Ostatak posade odmah je skočio u vodu i pokušao da ga spase. Dvojica muškaraca borila su se sa zmijom - jedan je držao njenu glavu, drugi rep - dok su pokušavali da je odvoje od Herua.

"To je bio najjači i najveći piton"

Posle napete borbe, uspeli su da je savladaju i oslobode nesrećnika koji je prošao bez povreda.

Zmija je kasnije uhvaćena i izvučena na čamac, gde su članovi posade napravili nekoliko fotografija, pre nego što su je pustili u vodu, prenosi News.com.au.

“To je bio najveći i najjači piton koji smo ikada videli“, izjavio je Mohamad Alisa, koji je snimio šokantne scene. “Naš princip je da ne nanosimo štetu živim bićima. Fotografije su isključivo za naučne svrhe“.

Ostrvo Borneo je dom nekoliko vrsta pitona, među kojima su kratkorepi piton i mrežasti piton, a ovaj snimak još jednom podseća na to koliko su susreti ljudi i divljine u tropskim predelima nepredvidivi i ponekad - zastrašujuće opasni.

Autor: S.M.