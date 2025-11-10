AKTUELNO

Extra

SNIMAK KOJI LED KRV U ŽILAMA! Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, usledila je BRUTALNA BORBA ZA ŽIVOT

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Na društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak koji prikazuje trenutak kada šest metara dugačak piton napada turističkog vodiča, obmotava mu se oko vrata i odvlači u reku.

Incident se dogodio na ostrvu Borneo u Indoneziji, a pošto je muškarac po imenu Heru plovio sa grupom turista. Dok su se približavali obali, primetili su ogromnu zmiju kako miruje među granjem.

Dramatična borba

Na snimku se vidi kako Heru, sedeći na ivici čamca, poseže rukom u mutnu vodu i hvata zmiju blizu glave - ali u sledećem trenutku situacija se pretvara u noćnu moru.

Piton se iznenada trznuo i povukao čoveka sa čamca, nestavši zajedno s njim ispod površine! U nekoliko dramatičnih sekundi koje slede, vodič izranja, panično se koprcajući dok se zmija obmotava oko njegovog torza, ruku, a zatim i vrata.

Ostatak posade odmah je skočio u vodu i pokušao da ga spase. Dvojica muškaraca borila su se sa zmijom - jedan je držao njenu glavu, drugi rep - dok su pokušavali da je odvoje od Herua.

"To je bio najjači i najveći piton"

Posle napete borbe, uspeli su da je savladaju i oslobode nesrećnika koji je prošao bez povreda.

Zmija je kasnije uhvaćena i izvučena na čamac, gde su članovi posade napravili nekoliko fotografija, pre nego što su je pustili u vodu, prenosi News.com.au.

“To je bio najveći i najjači piton koji smo ikada videli“, izjavio je Mohamad Alisa, koji je snimio šokantne scene. “Naš princip je da ne nanosimo štetu živim bićima. Fotografije su isključivo za naučne svrhe“.

Ostrvo Borneo je dom nekoliko vrsta pitona, među kojima su kratkorepi piton i mrežasti piton, a ovaj snimak još jednom podseća na to koliko su susreti ljudi i divljine u tropskim predelima nepredvidivi i ponekad - zastrašujuće opasni.

Autor: S.M.

#Piton

#Smrt

#Vrat

#borba

#snimak

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR SNIMAK SE ŠIRI MREŽAMA: Skočio sa zloglasne stene u more, ali je pogrešno procenio (VIDEO)

Svet

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE! Pecu je udavio i progutao piton dug 7 metara - objavljeni UŽASAVAJUĆI DETALJI

Svet

JAK PRASAK I VRIŠTANJE: Isplivao SNIMAK nove eksplozije uređaja u Libanu! (VIDEO)

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Krokodil zgrabio čoveka, raskomadao ga, pa sa njegovim TELOM nastavio da pliva rekom - Izbezumljena porodica sve gledala sa obale

Svet

Snimljen jeziv trenutak: Ispod bazena se otvorila vrtača i usisala dva čoveka, jedan nije imao nikakve šanse

Extra

Drama na obali reke! Ugledali su medveda kako trči ka njima i zanemeli od šoka - jedna stvar im je spasla život (VIDEO)