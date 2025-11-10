AKTUELNO

Danas se obeležava Svetski dan nauke sa ciljem čvršće veze između nauke i društva

Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava se svake godine 10. novembra sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva, a ovogodišnja tema je poverenje, transformacija i sutrašnjica: Nauka koja nam je potrebna za 2050. godinu.

Obeležavanje Svetskog dana nauke predloženo je na Svetskoj naučnoj konferenciji u Budimpešti 1999. a UNESKO je ustanovio ovaj dan i on je prvi put obeležen 2002. godine.

Obeležavanje Svetskog dana nauke takođe podvlači značaj i relevantnost nauke u našem svakodnevnom životu, navodi UNESKO.

Čvršćim povezivanjem nauke sa društvom, Svetski dan nauke za mir i razvoj ima za cilj da osigura da građani budu informisani o razvoju nauke.

Ovaj dan, ističe ulogu koju naučnici igraju u proširivanju našeg razumevanja izuzetne, krhke planete koju nazivamo domom i u stvaranju održivijih društava.

Ciljevi ovog dana su jačanje javne svesti o ulozi nauke za mirna i održiva društva, promovisanje nacionalne i međunarodne solidarnosti za deljenje znanja i naučnu saradnju, obnavljanje nacionalne i međunarodne posvećenosti za korišćenje nauke u korist društva, skretanje pažnje na izazove sa kojima se suočava nauka i prikupljanje podrške naučnim poduhvatima.

U avgustu 2023. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je period 2024-2033. Međunarodnom decenijom nauke za održivi razvoj, ističući suštinsku ulogu nauke u rešavanju najhitnijih svetskih izazova.

Ova inicijativa prepoznaje da će ostvarivanje ambicija Agende 2030 i nadalje zahtevati ne samo napredak u znanju i inovacijama, već i jača partnerstva između nauke, politike i društva.

U tom kontekstu, Svetski dan nauke 2025. godine pružiće vitalnu platformu za razmatranje kakva će nauka - i kakav odnos između nauke i društva - biti neophodna za suočavanje sa budućim izazovima, a UNESKO će biti na čelu ovih napora.

