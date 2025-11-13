ZA KUKANJE NA SAHRANAMA ČAK 24.000 EVRA: Evo koja još BIZARNA zanimanja donose debelu zaradu

Portal Cekin objavio je listu zanimanja poslova koja donose masnu zaradu, a jedni od njih su degustatori hrane za kućne ljubimce, profesionalni grlitelji, ali i ožalošćeni ljudi za sahrane.

Angažovanje profesionalnih ožalošćenih na sahranama u nekim kulturama nije uopšte neuobičajeno, čak šta više potražnja je velika, pogotovo kada je Kina u pitanju.

Prosečna godišnja plata tih profesionalaca iznosi oko 24.212 evra, a bonusi za "ubedljivo plakanje" mogu dodatno da povećaju njihov prihod.

Ekstrakcija zmijskog otrova predstavlja jedno od najopasnijih zanimanja, ali i vrlo unosnih. Otrov se koristi u proizvodnji protivotrova i u medicinskim istraživanjima, a plate se kreću od 1.729 do 4.323 evra, u zavisnosti od vrste zmije i količine ekstrahovanog otrova.

Sa porastom veštačke inteligencije (AI), pojavila se nova profesija - "inženjer brzog inženjerstva". Ovi stručnjaci kreiraju efikasne tekstualne komande za rad sa AI modelima, a njihova primanja variraju od 129.664 do 216.087 evra godišnje, čineći ih jednim od najplaćenijih radnika u tehnološkoj industriji.

Portal takođe navodi i zanimanje poput profesionalnog grlitelja - profesionalni grlioci nude usluge grljenja kao oblik terapije, sa satnicom od 34,50 do 70 evra. Iskusni grlioci mogu da zarade više od psihoterapeuta.

Degustatori hrane za kućne ljubimce analiziraju ukus, teksturu i nutritivnu vrednost hrane za ljubimce. Plate u ovoj oblasti kreću se između 25.926 i 51.852 evra godišnje, zavisno od iskustva i poslodavca.

Sajber bezbednost je postala ključna grana industrije, a "oni koji testiraju upade" simuliraju napade na bankarske sisteme kako bi otkrili slabosti pre nego što ih iskoriste pravi hakeri. Njihova primanja često prelaze 86.424 evra godišnje, dok najplaćeniji zarađuju i do 111.486 evra, prenosi portal B92.

Takođe postoji i zanimanje profesionalnog spavača. Istraživački centri, proizvođači dušeka, pa čak i hoteli zapošljavaju ljude da testiraju uslove spavanja. Godišnja primanja profesionalnih spavača kreću se od 12.962 do 34.566 evra, u zavisnosti od poslodavca i vrste testiranja.

Autor: Iva Besarabić