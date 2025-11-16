AKTUELNO

Extra

Ovo su bile poslednje reči patrijarha Pavla: Medicinska sestra Mara sa VMA pamtiće ih dok je živa 'Nakon što je ovo izgovorio usledio je kraj'

Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen ||

Pre nego je umro, Mara je prišla patrijarhu Pavlu i počela da priča. Postavila mu je pitanje, a onda je on izgovorio poslednje reči.

Patrijarh Pavle zauvek je sklopio oči 15. novembra 2009. Imao je 95 godina. Pred smrt nije izabrao kriptu u Sabornoj crkvi za svoj večni dom, ni mermernu grobnicu u Hramu Svetog Save na Vračaru, već malo crkveno groblje u Rakovici.

Skroman, jednostavan, riznica mudrosti i vrlina, patrijarh Pavle bio je omiljen u srpskom narodu. I vernici i oni kojima vera nije bliska rado prepričavaju anegdote iz njegovog života i često citiraju dve reči, koje su pretvorile u poučnu, vrednu izreku – "budimo ljudi", u simbol njegovog lika i dela, u svojevrsnu filozofiju.

Medicinska sestra Mara Tešić bila je u poslednjim trenucima uz patrijarha, a 12 godina nakon njegove smrti otkrila je šta je poslednje rekao i kako je izgledao pre nego što je zauvek sklopio oči.

Trebalo je da ga odvedem u crkvu

Za svoj dugogodišnji rad dobila je orden, a kako kaže, najveća nagrada joj je poznanstvo sa patrijarhom Pavlom, kao i patrijarhom Irinejom, te Germanom.

– Za vreme boravka njegove svetosti, na VMA je podignuta mala crkvica u kojoj je boravio kada god je mogao. Jednog dana, u toku praznika, moj zadatak trebalo je da bude da ga odvedem u crkvu. Ipak, našla sam se pred teskobom koju je, bez reči, uspeo da reši samo on – rekla je Mara za Objektiv 2021, prenosi Blic žena.

Foto: RINA/Beta/Mile Gvozdenović

Uvek je pomagao

Kako je otkrila medicinska sestra, patrijarh Pavle je osećao druge oko sebe, i tačno je znao kako da im olakša muke.

– Trebalo je da ga presvučem, stavim u kolica i spustim dole u crkvicu. Međutim, meni je bilo toliko žao da ga u takvom stanju pomeram jer je zaista bio nemoćan i bolestan. Bila sam u žestokoj dilemi kako da odlučim da ga ne odvedem u crkvu kada je to čovek koji je ceo život posvetio veri i molitvi. U toj svojoj dilemi prišla sam krevetu i nisam ni izgovorila celu rečenicu, a on, uvek je znao sa kojim mislima dolazim kod njega – ispričala je Mara.

Poslednje reči patrijarha Pavla

Pre nego je umro, Mara je prišla patrijarhu i počela da priča. Postavila mu je pitanje, a onda je on izgovorio poslednje reči.

– Vaša svetosti, pomozite mi u nameri da rešim svoju dilemu. A on je samo rekao: "Nemojte me, Maro, umoran sam". To je bilo poslednje, usledio je kraj – otkrila je medicinska sestra poslednje reči 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Autor: A.A.

#Medicinska sestra

#Patrijarh Pavle

#VMA

#poslednje reči

POVEZANE VESTI

Društvo

OVO SU BILE POSLEDNJE REČI PATRIJARHA PAVLA! 12 godina nakon njegove smrti medicinska sestra otkrila šta joj je rekao PRED SMRT

Društvo

OVO SU BILE POSLEDNJE REČI PATRIJARHA PAVLA! Evo šta joj je rekao neposeredno pred smrt

Svet

Poslednje reči pilota čiji je sin odveo 75 ljudi u smrt BUDE JEZU: Prvo je njegova ćerka Jana "vozila" avion, a ona je usledio HOROR! Niko nije preživ

Extra

Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi (VIDEO)

Region

OVO SU POSLEDNJE REČI MAJKE KOJA JE SA DECOM SKOČILA U BOJANU: Alma je nakon razgovora sa rođakom krenula ka mostu - imala je potpuno DRUGAČIJI PLAN

Svet

SKANDAL U ALBANIJI: Edi Rama ODGURNUO novinarku nakon što mu je postavila OVO pitanje! (VIDEO)