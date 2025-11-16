IMAO STRAŠNE BOLOVE U STOMAKU, PA ZAVRŠIO NA OPERACIONOM STOLU: Lekari kad su ga otvorili zanemeli od šoka

Lekari i medicinsko osoblje svakodnevno se suočavaju sa neverovatnim situacijama, a tokom svojih karijera često pronalaze razne predmete u telima pacijenata — od neobičnih do potpuno šokantnih. Ovakvi slučajevi podsećaju na to koliko ljudsko telo može da sakrije neočekivane stvari i koliko medicina mora biti spremna na sve.

Sat u jednjaku i metal u debelom crevu

Jedan od najnovijih primera dolazi iz Indije, gde je muškarac star 34 godine primljen u bolnicu nakon što se žalio na jake bolove u stomaku. Zabrinuti rođaci doveli su ga hitno jer nije mogao ni da jede ni da pije od bola.

Lekari su obavili skeniranje i ostali zapanjeni – u njegovom jednjaku zaglavljen je bio sat, dok su se u debelom crevu nalazili komadići metala, matice i šrafovi. Operacija je trajala tri sata, a predmeti su izvađeni kroz mali rez na stomaku. Šokantan snimak prikazuje trenutak kada su ih hirurzi vadili iz njegovog tela.

Muškarac je primljen u bolnicu 9. oktobra i sada se uspešno oporavlja, prenosi Mirror.

Nalivpero u stomaku tinejdžerke

U drugom neobičnom slučaju, lekari su u Tajvanu otkrili nalivpero dugo 10 centimetara u stomaku dvadesetogodišnje devojke. Pacijentkinja je šest meseci trpela bolove, imala poteškoće sa ishranom i koncentracijom na učenje. Lekari su putem kamere, ubačene kroz usta, identifikovali oštećen predmet kao nalivpero. Devojka je odmah operisana. Doktori su kasnije rekli da bi ostavljanje nalivpera u telu duže vreme moglo da dovede do peritonitisa ili čak smrti.

Zanimljivo je da se pacijentkinja nije sećala da je progutala nalivpero, ali je pretpostavila da je to moglo da se desi tokom proslave uspeha na ispitima, kada je konzumirala veće količine alkohola.

Čepovi, kamenčići i novčići protiv anksioznosti

Godine 2019. još jedan neobičan slučaj privukao je pažnju javnosti — muškarac iz Koreje, star 54 godine, primljen je u bolnicu zbog jakih bolova i nadutosti.

Lekari su tokom pregleda osetili „nešto što liči na kamenčiće“ u njegovom stomaku. Skeniranjem su otkrili da mu je ceo želudac ispunjen stranim telima. Uklonjena je kolekcija kamenja, čepova od flaša i kovanica ukupne težine 2 kilograma. Muškarac je objasnio da je predmete gutao kako bi se izborio sa anksioznošću.

Ovi neverovatni slučajevi još jednom potvrđuju koliko su lekari svakodnevno izloženi nepredvidivim situacijama i koliko je važno da brzo reaguju – bez obzira koliko neobičan slučaj bio.

Autor: Iva Besarabić