ŠOK! Najbizarnija intervencija od početka godine: Lekari su zanemeli kad su izvukli OVO njegovog tela

Lekari u Moskvi bili su šokirani kada su morali da intervenišu u jednom od najbizarnijih medicinskih slučajeva ove godine.

Nesvakidašnja priča se odigrala 19. oktobra, a pošto je 48-godišnji neimenovani menadžer hitno prevezen u medicinsku ustanovu.

Prema izveštajima lekara, muškarac je priznao da je sam izazvao problem, a pošto je popio previše alkohola, prenosi Daily Star.

Rekao je da je eksperimentisao sa “predmetom” koji je imao pri ruci, kada su stvari krenule po zlu.

Nakon rendgena, medicinarima je bilo jasno s čim imaju posla, pa je hitno obavljena intervencija. Iz rektuma neimenovanog menadžera izvađena je ping-pong loptica!

Slična priča je zabeležena krajem prošle godine, u Hanoju. Neimenovani pacijent se pojavio u bolnici i požalio na nesnosne bolove.

Nije imao kud, pa je priznao da je u svoje telo ubacio živu jegulju (kroz analni otvor), kada se izmigoljila.

Lekari su uspeli da dođu do stvorenja, koje je pokušavalo da progrize rektum, odnosno debelo crevo, kako bi “pobeglo” u trbušnu duplju.

