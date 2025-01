NASTRADALA DECA, SAOBRAĆAJNE NESREĆE I UBISTVA: Ovo su 5 najvećih tragedija koje su obeležile 2024. godinu - TUGA DO NEBA!

Tragedije koje ostavljaju posledice u društvu su obeležile i prvu polovinu 2024. godine. Niz ubistava, saobraćajnih nesreća, samoubistava i nesrećnih slučajeva su bili sastavni deo i ove godine.

MUŽ I ŽENA SKOČILI SA SOLITERA U NOVOM SADU, A PRE TOGA UBILI SVOJA DVA SINA

1. marta su Lav i Martina Petrović Suvajdžić skočili u smrt, a dan kasnije su otkrivena tela njihovih mališana u kući u Petrovaradinu gde su živeli. Kuća je iznutra bila okrečena u crno, a na zidovima su iscrtani bili egipatski simboli koji predstavljaju zagrobni život.

Sahranjeni su odvojeno - Martinu je porodica sa kojom inače nije bila u kontaktu, sahranila u Bačkom Petrovcu odakle je rodom, sa sinovima i to pod devojačkim prezimenom, dok je Lava na večni počinak ispratio samo deda.

SLUČAJ DANKA ILIĆ U BANJSKOM POLJU

Slučaj Danke Ilić potresa javnost već duže od tri meseca. Danka Ilić je nestala 26. marta, a deset dana kasnije su uhapšeni Dejan Dragijević i Srđan Janković za ubistvo devojčice. Naime, osumnjičeni su tada priznali zločin. Kako su ispričali, Danku su udarili službenim automobilom u blizini kuće u kojoj je bila sa majkom i bratom, potom su devojčicu bacili na zadnje sedište preko alata, kako se devojčica probudila u počela da plače, Dragijević je zadavio golim rukama pa su je odneli na deponiju u Banjskom polju i tamo sakrili telo. Međutim, Dragijević je rekao da je nakon nekog vremena telo premestio na drugu lokaciju koja je i dan danas nepoznata.

DEKI ISPALA BEBA IZ NOSILJKE U PARAĆINU

Velika tragedija je zavila Paraćin u crninu, kada je 7. februara beba od četiri meseca izgubila borbu za svoj život. Dete je imalo svega četiri meseca, a kobne povrede beba je zadobila kada je svom dedi ispala iz nosiljke sa prvog sprata zgrade u podrum.

Dete je urgentno prebačeno u Tiršovu, gde je podleglo povredama zadobijenim pri padu.

ŽENU TEČA PREGAZIO TRAKTOROM U DOLOVU KAD JE KRENULA PO DECU U ŠKOLU

8. februara kod OŠ "Aksentije Maksimović" u Dolovu, kod Pančeva, dogodila se tragična nesreća koja je uzdrmala celu zajednicu. Mlada majka Jelena Pau (27) izgubila je život kada je vozeći bicikl podletela pod traktor koji ju je pregazio, ostavljajući iza sebe četvoro maloletne dece.

- Devojka je išla po ćerku u školu, na putu ka školi dok je prelazila put biciklom naišao je traktor koji se vraćao sa njive, niti je ona njega videla niti on nju. Prešla je put, on ju je udario, bacio dva metra i prešao preko nje. Čovek je kočio, ali je bilo kasno. Što je najgore to joj je teča, njegova žena i majka nastradale su dve rođene sestre. To su videla deca i svi, njena ćerka nije videla jer je domar video šta se desilo i odmah je dete sklonio, nije je pustio da izađe iz škole dok sve nije prošlo - rekao je tada stric nastradale žene.

MAJKA ČETVORO DECE U MAJURU KOD ŠAPCA NASTRADALA KADA JE NA NJU NALETEO MALOLETNIK MOTOROM

Majka četvoro dece (46) poginula je 15. juna u naselju Majur kod Šapca kada je na nju naleteo motor kojim je upravljao jedan maloletnik, koji je prošao sa teškim povredama. Kako se nezvanično saznaje, nesrećna žena se vraćala iz nadnice, a u selo su je kobnog popodneva dovezle kolege.

- Taj ceo dan provela je u malinjaku. Kolege su je na kraju smene dovezle do njenog sela Majur. Ona je izašla iz auta i krenula da obilazi vozilo koje je bilo parkirano ispred. Obišla ga je s unutrašnje strane i krenula da prelazi ulicu. Ne znamo da li je dobro videla i uverila se da može da pređe ulicu, ali je iskoračila nekoliko metara na kolovoz - za medije govori meštanka.

Autor: Dubravka Bošković