CRNA TAČKA! Mesto na kom su se jutros sudarila 2 autobusa KOBNO za vozače - I ranije su se na tom putu događale teške nesreće!

Broj saobraćajnih nesreća koje su se dogodile na državnom putu 26 poslednjih godina veći je, cini se, nego na bilo kojoj drugoj deonici Beograda. Crna tačka ove saobraćajnice je tokom ranijih godina odnela mnogo života.

Poslednja saobraćajna nesreća koja se dogodila jutros na Obrenovačkom putu kod Umke potresla je javnost, nakon što su u njoj stradale dve osobe, dok je 56 hospitalizovano.Nažalost, pre samo pet meseci se na istom putu, navodno na samo 200 metara udaljenosti, dogodila druga saobraćajna nesreća, u kojoj je život izgubio Nikola U. (24).

Doduše, spisak odnetih života se tu ne završava. Braća Aleksandar Penezić (32) i Miloš Petrović (22) takođe su poginuli u blizini Umke gde se dogodila i jedna od najvećih nesreća u istoriji Beograda kada je autobus "Lasta" sa puta sleteo u Savu pri čemu je poginulo 27 ljudi, a čudom se spasilo 11 osoba.

Sudar dva autobusa

Urgentni centar jutros primljeno je 56 osoba, nakon što se autobus prevoznika "Šević turs" zakucao u vanlinijski autobus "Laste" koji je transportovao radnike. Na lice mesta je oko 06.30 sati upućeno čak šest ekipa hitne pomoći, zajedno sa vatrogasnom jedinicom i policijom.

- U Urgentni centar KCS primljeno je 56 povredenih u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Umke. Dvoje pacijenata je u teškom stanju, u toku je dijagnostika. Svi kapaciteti Urgentnog centra stavljeni su u službu hitnog zbrinjavanja povređenih - saopštio je KCS.

Nažalost dvoje ljudi je stradUalo pri direktnom sudaru. Majka dvoje dece Violeta I. (46) iz Koceljeve i mladi inženjer Termoelektrane "Nikola Tesla" Uroš H. (29) svoje živote izgubili su u ovoj strašnoj nesreći.

Do saobraćajke je navodno došlo jer je autobus "Šević tursa" preticao vozila i nije mogao da se vrati u svoju traku. Prema rečima jednog od očevidaca, autobus je proleteo pored ljudi na stanici, a potom je došlo do jezivog sudara.

- Puklo je kao bomba da je pala! Jedan autobus je bukvalno proleteo pored stanice na kojoj su stajali ljudi! Izgledalo je kao direktan sudar - rekao je očevidac.

Saobraćaj je jedno vreme bio obustavljen u oba smera.

Vozaču autobusa "Šević turs" G.Ž. određeno je zadržavanje i on će sutra uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Sudar autobusa i kamiona

Nikola U. (24) premiuo je u Urgentnom centru tri dana nakon zadobijanja teških povreda u nesreći koja se dogodila 24. avgusta kod Umke. Mladić je stradao na licu mesta kada su se oko 7.50 sati sudarili kamion i autobus.

Nikola je bio putnik u autobusu, a kako je tada rekla jedna komšinica on je najverovatnije išao na posao.

- Znam da je radio i uvek je išao mini autobusom 513, medutim, sad je seo u ovaj autobus na liniji 551. Kao da je neka crna sudbina - pričala nam je komšinica i dodala:

- On je jedino dete svojih roditelja, mezimac, kako će oni sada ja ne znam. Svi smo se svakodnevno molili samo da se oporavi, ali to se nije desilo. Kako baš on, pitamo se?

Pri nesreći, autobus je naleteo na zadnji deo kamiona koji je potpuno probio jednu stranu autobusa i na taj način je više putnika povređeno.

Vozilo sletelo sa puta

Vozač automobila Aleksandar Penezić (32) i suvozač Miloš Petrović (22) poginuli su u strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se desila 4. maja 2020. godine kod Umke.

Do nesreće je došlo kada je Aleksandar koji je bio za volanom automobila marke "BMW" izgubio kontrolu nad vozilom i tom prilikom sleteo sa puta i udario u banderu. Od siline udarca momci su preminuli na licu mesta.

Na mestu stravične nesreće intervenisale su i ekipe vatogacasa, koje su sekle vozilo ne bi li iz njega izvukle dvojicu mladića, ali nažalost, za njih je već bilo kasno. Hitna pomoć, mogla je samo da konstatuje smrt.

- Nisu se javljali na telefon kolegi. To mu je bilo sumnjivo, pa je on svojim automobilom pošao za njima, kao da je predosećao da se nešto strašno dogodilo. Došao je do dela puta gde se nesreća dogodila i tamo ga je zaustavila policija. Samo je upitao da priđe i vidi vozilo. Odmah je znao ko su žrtve - prepričao je tada jedan od očevidaca.

Aleksandar Penezić i Miloš Petrović su braća po majci. U selu Rucka bili su angažovani poslom desetak dana, s obzirom na činjenicu da su obojica obavljala molerske radove. Živeli su u Barajevu.

- Bili su fini momci, vredni, lepo vaspitani. Kako sam čuo, moleraj im je porodični posao, komšije su zadovoljne kako su radili. Mnogo mi je žao što ih je ovakva sudbina snašla - rekao je tada jedan od meštana.

Autobus sleteo u Savu

Jedna od najvećih nesreća u istoriji Beograda dogodila se 1967. godine kada je crveni "Lastin" autobus pun dece i odraslih prebrzo išao putevima glavnog grada. Tog nesrećnog 16. novembra, "Lastin" autobus sleteo je u Savu kod Umke i na taj način je poginulo 27 osoba, dok se njih 11 nekim čudom spasilo.

- Meni je sat stao u 18.02, a izvukli su me u 18.10 - pričala je ranije za medije Paulina Lukić, tada Tanasijević, jedna od preživelih putnica autobusa i dodala:

- Pogledala sam kroz prozor bolnice, danas je to 'Sveti Sava', a tada je bio Urgentni centar. Ljudi su čekali autobus za Obrenovac sa cvećem, vencima, u crnini. Jedan od tih venaca mogao je da bude moj.

Paulina se živo seća suđenja vozaču autobusa, ali i vozaču cisterne s kojim se sudario. Prvi je, kaže, osuden na 4, a drugi na 8 godina zatvora.

- Sala je bila puna rođaka svih tih ljudi koji su nastradali. Ja kad udem, oni mene dožive kao svoje dete koje je nastradalo. Samo se čuo plač... Jedan otac je ustao i rekao 'Ja sam izgubio dve ćerke. Presudiću ti cim izađeš'. Kako sam čula, na kraju ga je on zaista i ubio - pričala je ona ranije.

Još prvog dana novine su pisale da postoji mogućnost da je katastrofu izazvala pokvarena prikolica cisterne, koja je prilikom mimoilaženja zakačila autobus.

Za volanom autobusa sa četrdesetak putnika bio je Hakija Hafizović. Zahvaljujuci svedocima, identifikovana je i cisterna, kojom je upravljao Gojko Jovović.

Utvrđeno je da je na levom točku cisterne pukao feder i da se stoga šleper zanosio ulevo. Ispostavilo se da su kriva bila oba vozača. Vozač šlepera, čak i da nije znao da mu je cisterna bila neispravna, vozio je neoprezno, prenosili su mediji.

Vozač autobusa okrivljen je zbog, kako je i sama Paulina posvedočila, brze vožnje. Utvrđeno je čak i da nije kočio u kritičnom trenutku.

Autor: Iva Besarabić