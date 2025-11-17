Najviša porodica na svetu otvorila dušu i otkrila koje probleme ima: Rasteš brzo, ali te boli svaka kost (VIDEO)

Na svetu postoji više od 65.000 aktivnih Ginisovih rekorda – od najdužeg planka do najveće borovnice.

Jedan rekord izdvaja se po svojoj neverovatnosti: porodica Trap iz Eška, u američkoj saveznoj državi Minesota, ušla je u Ginisovu knjigu 2020. godine kao najviša porodica na svetu.

Članovi porodice – otac Skot, majka Krisi i njihova deca Adam, Mol i Savana – zajedno imaju prosečnu visinu od čak 203,29 centimetara.

Za poređenje, to znači da bi prosečan čovek jedva dosegao njih do ramena.

Ko su najviši ljudi na svetu?

Najviši član porodice je Adam Trap, koji meri 221,7 centimetar.

Njegove sestre takođe obaraju rekorde: Savana je visoka 203,6 centimetara, a Mol ima 197,2 centimetra.

Majka Krisi je, zanimljivo, najniža u porodici, ali i dalje viša od prosečnog košarkaša – meri 191,2 centimetra. Otac Skot „skače“ preko nje sa 202,7 centimetara.

Porodica Trap poznata je i po sportskom duhu. Sva deca su se bavila košarkom i odbojkom, a Adam je bio i na meti univerziteta koji su želeli da ga regrutuju zbog visine.

„Rastao sam brzo, ali me svaka kost bolela“

Iako njihova visina deluje fascinantno, Trapi priznaju da život u „drugom spratu“ ima mnogo neprijatnosti.

„Bolovi u kostima su bili užasni. Imam strije pozadi na nogama od rasta“, priznala je Savana.

Ponekad, kada naglo ustane, zna i da se onesvesti.

„Ljudi misle da je lako biti visok, ali ne znaju koliko te telo boli dok rasteš. Doslovno osećaš svaki centimetar“, kaže ona.

Svaki dan je prepreka

Zbog visine, porodica Trap mora da se saginje gotovo na svakom pragu. "U kući stalno udaramo glavom o dovratke“, kaže Krisi kroz smeh. Čak i odlazak u kupovinu ume da bude frustrirajuć, jer gotovo ništa nije njihove veličine.

"Nema odeće, nema cipela, ni automobila koji nam odgovara“, dodaje Adam. Zbog dužine nogu, čak i vožnja automobila postaje problem – moraju posebno da podešavaju sedišta da bi mogli da sednu za volan.

Kada rekord postane svakodnevica

Iako su ponosni na svoj rekord, Trapi priznaju da ih je njihova visina naterala da promene način života. „Ljudi te stalno zaustavljaju da te pitaju koliko si visok“, priča Mol.

„To zna da bude simpatično, ali posle hiljadu puta više ne znaš da li da se smeješ ili sakriješ.“

Uprkos svemu, porodica gleda na svoju visinu kao na dar, ne kao na teret. "To je deo nas, deo naše priče. Umesto da se krijemo, odlučili smo da inspirišemo druge“, kaže otac Skot.

Sledeća generacija visokih

U aprilu 2022. godine, Mol je rekla da bi volela da jednog dana ima decu i da „nastavi tradiciju visine“. Njena sestra Savana, međutim, ima drugačije planove – želi da postane manekenka ili glumica, i možda jednog dana obori još jedan rekord.

Najviša porodica na svetu

"Razmišljala sam da pokušam da oborim rekord za najveće ženske ruke“, rekla je Savana kroz osmeh. Trenutno taj rekord drži Rumejsa Gelgi iz Turske, čije su ruke duže od 24 centimetra.

Kako se prijaviti za Ginisov rekord?

Ako mislite da vaša porodica može da parira Trapovima, Ginis nudi mogućnost da se prijavite za verifikaciju. Prvi korak je da se prijavite na zvaničnom sajtu, a proces može trajati i do 12 nedelja. Toliko je, naime, potrebno da se proveri svaka prijava i potvrde svi dokazi.

„Visina nas je naučila poniznosti“

Danas, porodica Trap živi mirnim životom u Minesoti, svesna da njihov rekord nosi i odgovornost. "Ljudi nas gledaju kao čudo prirode, ali mi samo pokušavamo da živimo normalno“, kaže majka Krisi.

Autor: Marija Radić