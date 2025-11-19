AKTUELNO

Extra

WC šolja od čistog zlata prodata za 12 MILIONA EVRA: Teška je preko 100 kilograma, a nosi OVO ime (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Na aukciji kuće "Sotbi" prodato je jedno od najneobičnijih umetničkih dela današnjice - WC šolja od čistog zlata, teška 101 kilogram.

Reč je o kreaciji italijanskog umetnika Mauricija Katelana, poznatog po banani koju je zalepio selotejpom za zid (instalacija je nazvana "Komičar").

Autor insistira na satiri

Šolja je izrađena od 18-karatnog zlata, a početna cena od 10 miliona dolara je prilično nadmašena tokom aukcije, prenosi New York Post. Delo provokativnog naziva "Amerika" je završilo u rukama kolekcionara za 12.1 milion dolara! Iako deluje kao luksuzni artefakt, Katelan insistira da je reč o "satiri na američko preterivanje u bogatstvu".

"Šta god da pojedete..."

Njegova instalacija u potpunosti funkcioniše kao običan toalet, a pre aukcije je bila izložena u sedištu kuće "Sotbi" u Njujorku, gde su je posetioci mogli da je razgledaju.

"Šta god da pojedete, ručak od 200 dolara ili hot-dog od dva dolara, rezultat je isti kada stignete do toaleta", našalio se Katelan, objašnjavajući ideju iza dela.

On ističe da je želeo da nešto neprocenjivo smesti na "najmanje plemenito, ali najneophodnije mesto", kako bi ukazao na vezu između visoke forme i osnovne funkcije.

pročitajte još

'Mali starac koji živi u kući, ako napusti ognjište, sledi smrt' Evo kako su nastale SRPSKE SLAVE

Autor: Marija Radić

#Zlato

#aukcija

#aukcionar

#satira

#wc šolja

POVEZANE VESTI

Svet

ZLATNA WC ŠOLJA I HRPE PARA U KUĆI U KOJOJ JE ZELENSKI PRAVIO ŽURKU! Sve o odbeglom prijatelju Timuru, uzeo 86 miliona € od mita, skriva se U OVOJ ZEM

Extra

Ova WC šolja košta više od 8 miliona evra: Kad je vidite, biće vam jasno i zbog čega

Lifestyle

Ovaj jeftin trik čini čuda za WC šolju - Sve žute mrlje nestaju za tili čas

Extra

Jezivo groblje na obali Dunava krije tužnu priču: Nema spomenika, ni jedan krst nema ime... (VIDEO)

Hronika

VELIKA ZAPLENA NA PREŠEVU: Policija sprečila šverc zlata u vrednosti od 2,5 miliona evra!

Društvo

KAČAMAK ZA GINISA: Za pripremu mu je 65 litara vode, kilogram soli, dva litra ulјa i 48 kilograma brašna