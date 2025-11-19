AKTUELNO

Extra

Ovo su razlozi zbog kojih su putnički avioni beli: Tri sigurno nikome ne padaju na pamet

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Možda niste znali da je oko 99 odsto putničkih aviona u svetu bele boje, ako se izuzmu natpisi kompanija na njima. U avio-industriji za to postoje razlozi.

Pukotine, curenje ulja

Na beloj boji se najlakše uočavaju pukotine, curenje ulja i slični problemi, pa ova boja omogućava brže otklanjanje kvarova.

Toplota i svetlost

Bela boja najbolje reflektuje toplotu i svetlost i najbolja je za sprečavanje preteranog zagrevanja metala.

Najsporije bledi

Bela boja najsporije bledi, pa se avion, u toku njegovog "ranog veka", ređe prefarbava.

Ušteda

Farbanje aviona je dug i zahtevan posao. Potrebno je između dva dana i dve nedelje da se kompletno prefarba ceo avion.

Ne isplati se

Kompanije retko kupuju avione koji nisu beli, pa proizvodnja aviona u ostalim bojama nije isplativ posao.

pročitajte još

STIŽE OTOPLJENJE, a onda NOVO ZAHLAĐENJE: Zimski vikend je pred nama, sneg će padati u OVIM gradovima

Autor: Marija Radić

#Avion

#BELA BOJA

#kompanije

#pukotine

#razlozi

POVEZANE VESTI

Društvo

Evo 5 razloga zašto su avioni beli: 3 će vas iznenaditi

Lifestyle

Jednu kriju kao zmija noge: Tri stvari zbog kojih muškarci ljubomorišu, ova vam ni u ludilu ne bi pala na pamet

Farma

Sneža precrtala Dušicu za sva vremena, pa otkrila da voli situirane muškarce: Jednom sam izašla iz svoje lige... (VIDEO)

Lifestyle

Ovo su najčešći razlozi zbog kojih žene RASKIDAJU vezu

Društvo

OVO JE PRELIMINARNI IZVEŠTAJ: Incident izletanja aviona Boeing 737 sa piste zbog problema sa kočionim sistemom!

Lifestyle

Kada je buđenje borba: Razlozi zašto vam se ovo dešava i trikovi kako da to sprečite