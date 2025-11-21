OBRATITE PAŽNJU! Pet jutarnjih napitaka koji pomažu u mršavljenju, a nisu kafa - Male promene za brze rezultate

Idealno je da ujutru unesete nešto što ubrzava metabolizam, pomaže varenju, hidrira i drži apetit pod kontrolom.

Za mnoge ljude dan počinje šoljicom kafe, što nije loše, ali samo ako se pije posle doručka. Ukoliko pokušavate da smršate, znajte da prvi jutarnji napitak može da ima veći uticaj nego što mislite. Idealno je da ujutru unesete nešto što ubrzava metabolizam, pomaže varenju, hidrira i drži apetit pod kontrolom. Takav početak dana daje stabilniju energiju i prirodno olakšava gubitak kilograma tokom vremena.

Nutricionisti zato preporučuju nekoliko jednostavnih napitaka koji mogu da budu bolje rešenje od uobičajene jutarnje kafe.

Topla voda sa limunom

Jedan od najjednostavnijih izbora je topla voda s limunom. Ova voćka obezbeđuje vitamin C i daje prijatan ukus, pa mnogima olakšava da započnu dan sa čašom vode. Jutarnja hidratacija pomaže telu da nadoknadi tečnost izgubljenu tokom noći i blago pokreće varenje, ali ne zamenjuje doručak niti utiče na glad.



Kokosova voda

Kokosova voda je prirodno slatka, lagana i puna elektrolita. Ima malo kalorija i lako se vari, pa je dobar izbor za one koji žele da zamene zaslađene ili energetske napitke. Hidrira, nadoknađuje minerale i može da smanji ukupni dnevni unos kalorija ako zameni kalorične jutarnje navike.

Biljni čajevi

Nana, kamilica, đumbir ili cimet, svi ovi čajevi nežno pokreću varenje i mogu da regulišu apetit. Čaj od đumbira ublažava nadutost i smanjuje želju za hranom, dok cimet pomaže stabilizovanju šećera u krvi, što je važno za smanjenje naglih napada gladi. Biljni čajevi su posebno korisni onima kojima nije potreban kofein od ranog jutra.

Zašto zeleni čaj nije biljni?

Zeleni čaj ne spada u biljne čajeve jer se pravi od listova biljke Camellia sinensis, koji sadrže kofein i aktivne jedinjenja, dok se biljni čajevi prave od začina, voća ili lekovitog bilja i nemaju kofein.

Zeleni čaj

Poznat po antioksidansima koji pomažu oksidaciju masti. Zeleni čaj sadrži jedinjenja koji blago ubrzavaju metabolizam i sagorevanje kalorija. Najbolje deluje kada se pije uz uravnotežen doručak, jer pruža stabilnu energiju i sprečava prejedanje kasnije tokom dana.

Zlatno mleko

Iako se zlatno mleko ne povezuje odmah sa mršavljenjem, antiinflamatorna svojstva kurkume mogu da doprinesu boljem metaboličkom zdravlju. Hronična upala često otežava gubitak kilograma, a kurkumin pomaže da se ona smanji. Toplo, blago začinjeno mleko prijatno deluje na želudac i podržava zdravlje creva.

Autor: D.Bošković