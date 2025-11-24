Ima IQ 263, pametniji je od Alberta Anštajna: Najpametniji dečak na svetu prestao da se bavi naukom (VIDEO)

Priča o Ajnanu Selestu Koliju i dalje fascinira svet gotovo dve decenije nakon što se pojavio u medijima kao jedno od najgenijalnije dece na planeti.

Imao je manje od mesec dana kad je izgovorio prvu reč, šest meseci kad je prohodao, a za prvi rođendan majku i oca je oduševio prvom složenom rečenicom. Njegovi roditelji bili su zapanjeni astronomski brzim razvojem najstarijeg od trojice sinova.

Mali genije, kako su Ajnana Selesta Kolija prozvali mediji, rođen je 23. novembra 1999. u Singapuru, odakle je rodom njegova majka – po ocu ima irske gene. Od najranijeg detinjstva dečak je privlačio pažnju zbog izuzetno brzog razvoja i sposobnosti koje su daleko nadmašivale uobičajene okvire za njegovu dob. U medijima je često predstavljan kao "dečak koji je pametniji od Alberta Ajnštajna", jer njegov IQ iznosi neverovatnih 263! Poređenja radi, opšti prosek je između 85 i 115, dok je Ajnštajnov količnik inteligencije iznosio 160.

Ajnanov rani napredak bio je toliko upadljiv da se o njemu ubrzo govorilo kao o "čudu od deteta". Već sa šest godina održao je svoje prvo javno predavanje iz hemije pred odraslima, a događaj je privukao pažnju singapurskih medija i stručnjaka. Samo godinu dana kasnije, u dobi od sedam godina i jednog meseca, položio je GCSE/O-level ispit iz hemije, čime je postao jedan od najmlađih kandidata u istoriji sa ovim dostignućem.



Njegov put se tu nije zaustavio. Kad je imao svega osam godina upisao je studije hemije na Singapore Polytechnic, ustanovi višeg obrazovanja, što je iznova potvrdilo da je Ajnan jedno od najnaprednije dece svog vremena. U isto vreme, javno je demonstrirao izuzetnu memoriju – u jednom trenutku znao je više od 500 decimala broja Pi i već tada je vladao periodnim sistemom elemenata.

Njegovi roditelji su želeli da se dečak školuje kod kuće, ali pre 15 godina to nije bilo moguće. Zato se porodica 2010. preselila u Kuala Lumpru, da bi Ajnan mogao da pohađa nastavu na Univerzitetu Tejlor.

Okretanje ka umetnosti

Kako je rastao, Ajnan se polako udaljavao od javnog eksponiranja u nauci i sve više okretao umetnosti. Bavio se muzikom i filmom - komponovao je muziku za kratki film, režirao sopstveno ostvarenje "The Sempiternal", a njegovi radovi našli su se i na međunarodnim festivalima. Danas, Ajnan i dalje deluje u kreativnim poljima, uključujući muziku.



Iako se često navodi da Ajnan poseduje izuzetno visok IQ, uključujući i brojku od 263, nijedan javno dostupan dokument ne potvrđuje ovu cifru kao rezultat standardizovanog, zvaničnog testiranja. Njegov intelektualni potencijal jeste izuzetan i dobro dokumentovan, ali konkretni brojčani rezultat ostaje u domenu popularnih lista.

Roditelji pokrenuli blog

Ajnanovi roditelji pokrenuli su blog-spot kako bi beležili neverovatne uspehe najstarijeg od svoje trojice sinova. Naziv je bio simboličan: "Dečak koji je peviše znao".



Iako njegov život više nije predmet svakodnevne medijske pažnje, fascinacija oko Ajnana Selesta Kolija i dalje traje. On ostaje simbol pitanja koje svet postavlja već vekovima: šta se događa sa decom genijima kad odrastu? Neka ostanu u nauci, neka se povuku iz javnosti, a neka svoj talenat preusmere u potpuno drugačije sfere od onih u kojima su briljirala u detinjstvu. U Ajnanovom slučaju, čini se da se put izvan naučnih laboratorija nastavlja, ali njegova priča, kao i ranija dostignuća, ostaju jedinstveno svedočanstvo o granicama ljudskog potencijala.

Autor: D.Bošković