Uginula džinovska kornjača Grema, stara oko 140 godina: Dočekala je 20 američkih predsednika

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Zoološki vrt u San Dijegu saopštio je da je uginula Grema, džinovska kornjača s Galapagosa koja je bila stara oko 140 godina i koja je bila njegova najstarija stanovnica.

Grema je rođena krajem 19. veka na Galapagosu, u vreme kada se američki građanski rat završio 15 godina pre njenog rođenja i dok je deda američkog predsednuka Donalda Trampa, Fridrih Tramp napustio Bavarsku u potrazi za novim životom u SAD, prenosi Špigel

Tokom Velike depresije, između 1928. i 1931. godine, kornjača je stigla iz pacifičkog arhipelaga u Kaliforniju i postala stanovnik Zoološkog vrta u San Dijegu.

Tokom dugog života dočekala je 20 američkih predsednika, saopštio je zoološki vrt.

Na Instagram nalogu zoo-vrta navedeno je da je stanje njenih kostiju znatno oslabilo zbog starosti i da su čuvari doneli odluku da se od nje oproste.

"Bila je privilegija brinuti se o tako izuzetnoj životinji", objavljeno je u saopštenju.

Kornjača, koja je prvih decenija bila fotografisana isključivo na crno-belim snimcima, u poslednjim godinama postala je stalno prisutna zvezda društvenih mreža, ističe zoološki vrt.

"Svedok istorije i voljena ikona", istakli su iz zoo-vrta.

