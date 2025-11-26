Sveštenik otkrio šta se dešava ako neko na ispovesti PRIZNA UBISTVO: Jedino OVO sme da uradi

Postoji ključna razlika između sakramenta ispovesti i običnog razgovora sa sveštenikom. Sveštenik je naglasio da se stroga tajna odnosi isključivo na ispovest.

Šta bi se dogodilo kada bi neko na ispovedanju priznao ubistvo? Odgovor na ovo intrigantno pitanje ponudio je katolički sveštenik i popularni jutjuber, otac Dejvid Majkl Moses, koji je detaljno objasnio pravila koja ga obavezuju u takvoj situaciji.

Apsolutna tajna ispovesti

U videu objavljenom na svom kanalu, otac Moses objasnio je koncept ispovedne tajne. Ukratko, ona je apsolutna, što znači da sveštenik ni pod kojim okolnostima ne sme da otkrije ono što je čuo tokom ispovesti. To pravilo važi čak i za najteže zločine, uključujući ubistvo.

"Bez obzira na to koji se gresi izgovore na ispovesti, sveštenik ne može ništa da kaže niti da uradi u vezi s tim. Ne može čak ni drugačije da tretira osobu nakon toga", pojasnio je Moses. "Ako sveštenik direktno prekrši tajnu, onda je taj sveštenik automatski ekskomuniciran, ili izbačen iz Crkve."

Međutim, postoji ključna razlika između sakramenta ispovesti i običnog razgovora sa sveštenikom. Moses je naglasio da se stroga tajna odnosi isključivo na ispovest.

"Tajna ispovesti znači da ako dođete na ispovest, sveštenik ne može da ponovi ono što ste rekli. Sveštenik ne može okolo da govori: 'Hej, jeste li čuli da je taj i taj uradio to i to?'", rekao je. "Ako dođete kod mene u moju kancelariju, ne na ispovest, samo razgovaramo, onda je to ono što nazivamo povlašćenom informacijom. Nisam vezan strogom tajnošću, ali bilo bi neprikladno da okolo govorim: 'Seli mi je rekla da njen muž ima ozbiljan problem s kockanjem'."

U slučaju da mu neko van ispovesti otkrije nameru da našteti drugima, poput "trovanja sve vode u gradu", sveštenik bi mogao da obavesti nadležne.

Šta sveštenik na kraju može da uradi?

Ako se priznanje o ubistvu dogodi unutar ispovedaonice, sveštenikove ruke su vezane. On ne može da obavesti policiju. Jedino što može da uradi jeste da ponudi savet i podstakne osobu da sama prizna zločin vlastima i preuzme odgovornost za svoja dela. Dakle, na pitanje šta sveštenik može da preduzme, odgovor je - apsolutno ništa.

Sveštenik s karijerom na Jutjubu

Otac Dejvid Majkl Moses, 31-godišnji župni vikar u crkvi Hrista Dobrog Pastira u Teksasu, stekao je veliku popularnost na internetu. Njegov Jutjub kanal, na kom dokumentuje svoj put i deli verska razmišljanja, prati više od 400.000 ljudi. Njegov životni put je neobičan - fakultet je započeo s 14 godina, diplomirao s 18, a nakon što je primljen na nekoliko pravnih fakulteta, odlučio se za sjemenište. Sveštenik je postao 2019. godine.

Autor: Marija Radić