PRINCEZA DAJANA JE NA VENČANJU NOSILA FRANCUSKI PARFEM: Miriše neverovatno, ali je napravila veliku grešku kada ga je naprskala na zglobove

Princeza Dajana je na dan svog venčanja nosila parfem francuske kuće Houbigant.

Svi znaju kako izgleda venčanice princeze Dajane na dan njenog venčanja, čudo od tafta sa puf rukavima i V-izrezom ukrašenim mašnom, okićeno sa 10.000 perli i sa šlepom dugim 7,6 metara.

Iako je ta kreacija ušla u anale modne istorije, Dajanina šminka i frizura inspirisale su i mnoge buduće mlade. Ten princeze bio je čist i svež, obrazi obojeni blagim ružičastim rumenilom, sjajna senka naglašavala je njene plave oči, a na usnama je imala lagani sjaj u nijansi breskve.

U kratkoj kosi, začešljanoj unazad i punoj volumena, tijara Spenser držala je veo od tila dugačak 140 metara, koji su, kao i haljinu, osmislili Dejvid i Elizabet Emanuel. To je ono što je bilo vidljivo svima, ali samo srećni prisutni mogli su da osete njen parfem, čije je ime kasnije otkrila njena šminkerka Barbara Deli.

Godine 1775. u Parizu Žan Fransoa Ubigan otvara svoju parfimeriju "À la Corbeille de Fleurs" u ulici Fabur sen onore. Vrlo brzo, njegove raskošne, cvetne kompozicije osvajaju plemićke porodice, čak i kraljevski dvor. U to vreme, Ubigan se izdvaja luksuznim sirovinama, mirisnim kreacijama koje ne liče ni na jednu drugu i elegantnim, izrazito pariskim potpisom. Godine 1912. kuća lansira ono što će postati njen bestseler "Quelques Fleurs". Upravo taj miris, pravu eksploziju opojnog cveća, je princeza Dajana izabrala za svoje venčanje.

Da biste zamislili kako miriše, pomislite na to da uranjate nos u raskošan buket svežeg belog cveća: jasmin, ilang-ilang, tuberoza, đurđevak i cvet narandže. Nekoliko minuta nakon nanošenja, u prvi plan izlazi blistavi citrusni duo (bergamot/limun). A posle više sati na koži, snaga i intenzitet hrasta, sandalovine i kedra ostavljaju trag pun karaktera. Dubok i izrazito ženstven mirisni potpis, sasvim prikladan za venčanje.

Kao zanimljivost, Barbara Deli priča da je princeza Dajana pre venčanja naprskala nekoliko kapi na zglobove, što je napravilo fleku na haljini, zbog čega je, navodno, vidimo kako pri ulasku u katedralu Svetog Pavla pridržava podsuknju da bi je prikrila.

Za 250 godina postojanja kuće, Ubigan lansira limitiranu verziju svog kultnog parfema, oblačeći je u zlatne detalje, od čepa do stakla bočice.

Baš takav dizajn dostupan je i danas. U Srbiji ovaj parfem košta od 9.600 dinara.

Autor: D.Bošković