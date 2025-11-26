(FOTO) Da li je ovo najbizarnija ili najlepša tetovaža ikada? Komentari potpuni ŠOU: Još rađaju majke Jugoviće!

Društvene mreže u regionu zapalila je nesvakidašnja objava koja u središtu pažnje ima jednu, blago rečeno, kontroverznu tetovažu. Prikaz tradicionalnog svinjokolja na ruci jednog Srbina izazvao je lavinu reakcija, koje se kreću od apsolutnog zgražavanja do oduševljenja i hvalospeva tradiciji.

Fotografija tetovaže prikazuje živopisan, iako pomalo grub, prizor tradicionalnog seoskog svinjokolja. Na njoj se vide tri muške figure kako obrađuju zaklanu svinju, okačenu o kuku. Iako je motiv duboko ukorenjen u zimsku tradiciju mnogih porodica u Srbiji, njegov trajni otisak na koži izazvao je čuđenje.

Međutim, nisu samo detalji tetovaže privukli pažnju, već i prateći komentar koji je pokrenuo pravu buru. Autor objave, očigledno impresioniran, uputio je "čestitke bratu Srbinu koji poštuje tradiciju, a nije podlegao pomodnim trendovima tetoviranja kineskih simbola, latinskih izreka, runa ili strip heroja".



Zaključak objave bio je naročito dramatičan i patriotski intoniran: "...još rađaju majke Obiliće!"

Ovakva retorika momentalno je transformisala tetovažu iz puke bizarne slike u simbol ideološke i kulturne izjave, čime je diskusija prešla sa estetike na pitanje nacionalnog identiteta i tradicionalnih vrednosti.



Reakcije ispod objave najbolje oslikavaju duboku podeljenost javnosti.

Mnogi korisnici izrazili su "Stravu i užas" nad prizorom, smatrajući ga neukusnim, primitivnim i potencijalno uznemirujućim. Bilo je komentara koji su dovodili u pitanje mentalno zdravlje osobe koja bi ovakvu scenu trajno utisnula na telo. Drugi su, pak, bili opčinjeni. Komentar "Nikad nisam video lepšu tetovažu!" ističe se kao najjača pohvala. Ovi korisnici vide tetovažu kao iskren i snažan izraz ljubavi prema sopstvenom nasleđu i prkos "globalističkim" trendovima.



Ipak, da li je u pitanju najgora ili najbolja tetovaža ikada, ostaje stvar ličnog ukusa, ali je sigurno da je reč o jednoj od najviše diskutovanih tema na internetu proteklih dana, uspešno spajajući ruralnu tradiciju sa modernim trendovima širenja sadržaja na društvenim mrežama.

Autor: D.Bošković