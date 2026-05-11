Šta je ovo, ljudi moji?! Ovakvi bi da ruše državu i traže vlast! (VIDEO)

Video-zapis jedne blokaderke, koja se snimila na ulasku u Čentu, zapalio je društvene mreže i izazvao mnogobrojne reakcije.

Naime, mnogi korisnici mreža su na osnovu snimka shvatili da je ova osoba slika i prilika blokadera, istakavši kako upravo takvi ljudi ruše Srbiju i pokušavaju da se domognu vlasti i fotelja.

Video-zapis prikazuje blokaderku koja se hvali kako je stigla do Čente.

- Evo me u Čenti - govori ona cerekajući se.

Potom okreće glavu i gleda oko sebe, pa sa krajnje šokantnim izrazom lica, izbečenih očiju i povišenim tonom govori:

"Čenta pumpa!"

Blokaderka zatim izgovara nešto nerazumljivo i na kraju ponavlja: "Pumpaaaaaj".

Autor: Pink.rs