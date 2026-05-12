Pucao automatom po narodu na ulici! Nasred puta otvorio vatru, ljudi u panici bežali iz vozila (VIDEO)

Snimak napadača Tajlera Brauna (46) kako nasumično puca iz puške po automobilima na prometnom putu u Kembridžu u Masačusetsu zapalio je društvene mreže.

Ceo incident, u kojem su dve osobe teško ranjene, okončan je tek nakon što su na njega zapucali policajac i naoružani bivši marinac.

Dramatični snimci koji su se pojavili na Instagram stranici „Atlas News“, platformi za vesti koja koristi obaveštajne podatke iz otvorenih izvora, prikazuju trenutak čistog užasa na ulicama Kembridža u Masačusetsu. Na videu se vidi muškarac, kasnije identifikovan kao Tajler Braun (46), kako šeta prometnim putem Memorijal Drajv i nasumično puca iz jurišne puške, dok vozači u panici napuštaju svoja vozila i traže zaklon.

Drama na Memorijal Drajvu

Ceo incident odigrao se u popodnevnim časovima, kada je policija iz Bostona upozorila kolege u Kembridžu da se Braun, koji se navodno ponašao neuračunljivo, kreće ka njihovom gradu i da je naoružan. Ubrzo je usledio haos. Svedoci su opisali kako je napadač pucao nasumično, i po automobilima i u vazduh.

U pucnjavi su teško povređena dva muškarca koja su se nalazila u odvojenim vozilima i oni su hitno prebačeni u bolnicu sa povredama opasnim po život. Jedan od njih bio je vozač vozila za prevoz osoba sa invaliditetom. Metak je pogodio i kamionet američke poštanske službe, ali je vozač, srećom, ostao nepovređen. Na snimcima se vide i posledice haosa - crni sedan koji se zakucao u drvo, policijske trake svuda unaokolo i puška napadača ostavljena na travi. Vlasti procenjuju da je tokom incidenta ispaljeno između 50 i 60 metaka, što je stvorilo izuzetno opasnu situaciju.

Bivši marinac pomogao policiji

Prava drama okončana je tek kada su se napadaču suprotstavili pripadnik Državne policije Masačusetsa i jedan naoružani civil, za koga se ispostavilo da je bivši marinac koji je legalno posedovao oružje. I policajac i bivši marinac su zapucali na Brauna, pogodivši ga nekoliko puta u ekstremitete, nakon čega je savladan i uhapšen.

Autor: Jovana Nerić