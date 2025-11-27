Kosmonauti Roskosmosa i NASA-e stigli do Međunarodne svemirske stanice: U dobrom su stanju

Posada svemirske letelice Sojuz MS-28, sastavljena od dva ruska i jednog američkog kosmonauta, stigla je danas do Međunarodne svemirske stanice i u dobrom je zdravstvenom stanju, nakon što je tokom poletanja letelica oštetila lansirnu rampu na Bajkonuru u Kazahstanu, saopštila je danas ruska državna korporacija za svemirske aktivnosti Roskosmos.

"Svemirska raketa je lansirana normalno, bez incidenata. Brod se uspešno spojio sa Međunarodnom svemirskom stanicom. Posada je na brodu i u dobrom je zdravstvenom stanju", navodi se u saopštenju koje prenosi RIA novosti.

Do međunarodne stanice svemirskim brodom bezbedno su stigli kosmonauti Roskosmosa Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev, kao i astronaut američke Nacionalne administracije za aeronautiku i svemir (NASA) Kristofer Vilijams.

Dodaje se da je tokom lansiranja svemirske letelice oštećeno nekoliko elemenata lansirne rampe u Bajkonuru, kao i da će sva oštećenja uskoro biti popravljena.

"Lansirna rampa je pregledana, kao što se radi svaki put kada se lansira raketa. Otkrivena su oštećenja na nekoliko komponenti lansirne rampe", ističe se u saopštenju.

Roskosmos je naveo i da se oštećenja mogu pojaviti nakon lansiranja, zbog čega je takav pregled obavezan u međunarodnoj praksi.

Državna korporacija je dodala da se stanje lansirnog kompleksa trenutno procenjuje.

Autor: Marija Radić