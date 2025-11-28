Ovo su 4 najjeftinije destinacije za doček 2026. godine: Otputujte za manje od 100 evra

Nova godina se bliži, a svi traže isto, dobru žurku, lep ambijent i što nižu cenu.

Zato vam predstavljamo 4 grada gde možete provesti doček 2026. godine po najnižim cenama.

Budimpešta

Budimpešta već godinama drži tron kada je reč o povoljnim novogodišnjim putovanjima. Aranžmani već od 55 do 80 evra deluju neverovatno, ali, istina je.

Dunav, vatromet i gulaš za kraj godine vas čekaju u Budimpešti.

Grad je prepun energije, barovi rade do jutra, a atmosfera je kao stvorena za ekipu željnu dobrog provoda.

Temišvar

Ako želite jeftino, brzo i efektno putovanje, Temišvar je pun pogodak.

Aranžmani već od 74 evra zvuče kao minimum koji se danas može potrošiti, a zauzvrat dobijate šarmantan grad, odličnu rasvetu i živ noćni život.

Savršeno za ekipe, parove i brze novogodišnje avanture.

Sofija

Bugarska prestonica nudi više nego što biste očekivali za male pare. Sofija je idealna za sve koji traže pristupačan smeštaj, povoljnu hranu i zabavu do jutra.

Ako hoćete nešto drugačije, a povoljno, ovo je destinacija za vas.

Istanbul

Istanbul zvuči luksuzno, ali cene su više nego pristupačne.

Aranžmani od oko 189 evra omogućavaju vam da dočekate godinu u jednom od najimpresivnijih gradova na svetu.

Fotke će vam izgledati filmski, hrana nezaboravna, a atmosfera je jedinstvena.

Za doček 2026. godine ne morate da potrošite bogatstvo. Pametan izbor destinacije, blagovremena rezervacija i dobra ekipa dovoljni su za vrhunsku novogodišnju noć.

Evropa je puna jeftinih, lepih i zabavnih destinacija, samo čekaju da ih otkrijete.

Autor: Marija Radić