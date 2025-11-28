AKTUELNO

Extra

Ovo su 4 najjeftinije destinacije za doček 2026. godine: Otputujte za manje od 100 evra

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs ||

Nova godina se bliži, a svi traže isto, dobru žurku, lep ambijent i što nižu cenu.

Zato vam predstavljamo 4 grada gde možete provesti doček 2026. godine po najnižim cenama.

Budimpešta

Budimpešta već godinama drži tron kada je reč o povoljnim novogodišnjim putovanjima. Aranžmani već od 55 do 80 evra deluju neverovatno, ali, istina je.

Dunav, vatromet i gulaš za kraj godine vas čekaju u Budimpešti.

Grad je prepun energije, barovi rade do jutra, a atmosfera je kao stvorena za ekipu željnu dobrog provoda.

Temišvar

Ako želite jeftino, brzo i efektno putovanje, Temišvar je pun pogodak.

Aranžmani već od 74 evra zvuče kao minimum koji se danas može potrošiti, a zauzvrat dobijate šarmantan grad, odličnu rasvetu i živ noćni život.

Savršeno za ekipe, parove i brze novogodišnje avanture.

Sofija

Bugarska prestonica nudi više nego što biste očekivali za male pare. Sofija je idealna za sve koji traže pristupačan smeštaj, povoljnu hranu i zabavu do jutra.

Ako hoćete nešto drugačije, a povoljno, ovo je destinacija za vas.

Istanbul

Istanbul zvuči luksuzno, ali cene su više nego pristupačne.

Foto: Pink.rs

Aranžmani od oko 189 evra omogućavaju vam da dočekate godinu u jednom od najimpresivnijih gradova na svetu.

Fotke će vam izgledati filmski, hrana nezaboravna, a atmosfera je jedinstvena.

Za doček 2026. godine ne morate da potrošite bogatstvo. Pametan izbor destinacije, blagovremena rezervacija i dobra ekipa dovoljni su za vrhunsku novogodišnju noć.

Evropa je puna jeftinih, lepih i zabavnih destinacija, samo čekaju da ih otkrijete.

Autor: Marija Radić

#Doček

#Evropa

#Nova godina

#Novac

#Turska

POVEZANE VESTI

Društvo

Čak 4 slobodna dana za Novu godinu: Ovo su neradni datumi u 2026.

Domaći

Opariće se samo tako! Sloba i Đani za doček Nove godine uzimaju po 40.000 evra, a ovom folkeru IDE STOTKA!

Beograd

Doček Nove godine 2026. u Beogradu – Kompletan vodič

Farmeri

VESELO NA IMANJU RIJALITIJA 'FARMERI': Gala trpeza i muzika povodom rođendana Željka Mitrovića OBRADOVALA učesnike (VIDEO)

Lifestyle

Doček Nove godine u Zepter Hotelima – luksuz, uživanje i nezaboravna atmosfera u Vrnjačkoj Banji i Bajinoj Bašti

Lifestyle

Za doček Nove godine obavezno spremite OVU hranu: Veruje se da donosi sreću i blagostanje