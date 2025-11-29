BIO JE GEJ KOJI JE ZAVODIO I ŽENE, PA SKONČAO OD SIDE: Savet koji mu je Merilin Monro dala u krevetu mu je pomogao da postane ZVEZDA - EVO KO JE ON!

Rok Hadson, bio je najtraženiji glumac u Holivudu 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, a uspeo je da dođe do vrha po savetu Merilin Monro.

Par je naime bio u ljubavnoj vezi u periodu kada je i sama Merilin Monro bila samo starleta koja se bori da dođe do vrha. Ona je navodno savetovala Roka da do vrha dođe preko kreveta i to rečim: "Da bismo došli do kastinga, oboje ćemo morati za grejemo nekoliko postelja."

Sledeći savet Merilin Monro, Rok Hadson je naime činio seksualne usluge šefovima holivudskih studija i tom prilikom se poverio drugu iz detinjstva: "Želim da budem filmska zvezda i nije me briga na koliko kauča na kastingu ću morati leći."

Detalji veze između Roka Hadsona i Merilin Monro su objavljeni u biografiji Hadsona Darvina Potera, nagrađivanog filmskog istoričara iz Severne Karoline.

U ovoj knjizi je otkriveno da je Rok Hadson bio homoseksualac, ali za potrebe karijere i biseksualac.

"On je zavodio sve one glumce i ljude sa filma, samo da bi došao do vrha," piše u memoarima.

Rok Hadson je izgleda činio "seksualne usluge" Edvardu Mulu, tadašnjem šefu Univerzala, "često popodne, u 15 časova, a sekretarice su to znale".

Dok u knizi za Edvarda Mula ovako piše: "Imao je, da tako kažemo, štitnike za kolena koje je stavljao kada mu je Rok dolazio. Mul ga je obožavao. Naravno, imao je ženu i troje dece. Bilo je to 1950-ih, svi su bili venčani."

U svojoj knjizi on piše da je Mul lansirao Roka Hadsona do neslućenih visina: "Jednog popodneva, Hadson je pozvan u izvršnu kancelariju, gde ga je Mul sačekao... Po svom običaju, šef studija je pao na kolena, otkopčao Rokov šlic i rekao mu da će mu ugovor biti produžen."



Hadson je stekao slavu nakon što je dobio ulogu u Univerzalovoj "Veličanstvenoj opsesiji", melodrami iz 1954. koja je izazivala suze u kojoj je glumila i Džejn Vajman.

U filmskim krugovima je kružila priča da je i Rok i Merilin Monro koristili seksualne usluge, te da su to smatrali za nijansu intimnije od rukovanja.

Nakon što je Columbia studio odbio da obnovi ugovor sa Merilin Monro, glumica je slučajno srela Hadsona 1949. dok je lutala po Univerzal studiju.

Rekla je tada Roku kako nije jela od juče, od kako joj je neki gospodin kupio ručak. Rok joj je ponudio obrok i završili su u krevetu. Merilin mu je tada rekla: "Ne želimo da ovo postane ozbiljno, jer ćemo oboje morati da ležimo na mnogo kauča da bi dobili kasting."

Hadson je poslušao Merilin savet i kasnije su postali prijatelji.



Rok Hadson je imao veliki broj osvojenih trofeja u svojoj zbirci, a među njima je bila i glumica Džejn Vajman, koja se zaljubila u njega.

"U to vreme bila je razvedena od Ronalda Regana i udata za holivudskog kompozitora Freda Kargera. Zatim su se Džejn i Rok posvađali. Bila je velika zvezda i za premijeru se vratila u hotelski apartman gde je zatekla Roka u krevetu sa njenim mužem, "piše u biografiji.

Biograf tvrdi da ni Rok Hadson i Merilin Monro verovatno ne bi uspeli da nisu išli tim putem - preko kreveta do zvezda.

Autor: D.Bošković