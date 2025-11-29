Pokojnik vam je došao u san? Veruje se da nikada nije bez razloga, a evo šta to zapravo znači

Sigurno se svakom od vas desilo da nekada sanjate osobu koja više nije sa vama, odnosno koja je umrla.

Tumačenjem snova datira jos iz drevnog Vavilona, ali kod sanjanja mrtvaca – pokojnika u snu značenje se veoma razlikuje – od obične promene vremena, žalosti što je neka osoba otišla i stvarnih pravih poruka koje vam pojavljivanje mrtvaca u snu donosi.

Veruje se da ukoliko osoba sanja preminulu osobu nakon što prođe period žaljenja onda će od nje da dobije neku poruku.

Međutim, ukoliko se to desilo neposredno nakon smrti, tada nećete imati nikakvu poruku i san će vam uglavnom biti nejasan. Nekada se zna desiti da preminula osoba u snu ne progovara, a to je znak da su oni i dalje uz vas i da se o vama brinu.

Takođe se veruje da naši preminuli ne dolaze u san dok niste završili proces žaljenja tako da bi njihova poruka mogla da dopre do vas.

Ako vidite da oni dolaze do vas u snu, znači da su dobro i da su stigli do „druge strane“. Posećivaće vas da bi vam dali do znanja da su prisutni – bilo to preko mirisa ili treptaja svetlosti ili određenom pesmom na radiju.

Pokušavaju da vam stave do znanja da će uvek biti tu da vas podrže u svemu.

Isto tako možete videti vaše voljene u snu, kada se nalazite pred nekom teškom životnom odlukom, što je način da vam kažu da vas podržavaju. Samo žele da znate da vas vole i da paze na vas.

Ako pak hoće da vas upozore na nešto, pojaviće se na način drugačiji nego što to rade uobičajeno. Izgledaće čudno ili neprirodno u snu, a to su znaci koje ne smete da ignorišete.

Oni možda neće progovoriti u snu, već će preneti poruke telepatski. Možda će se samo nasmejati i otići dajući vam do znanja da paze na vas.

Zanimljivo je da u našem narodu postoji verovanje da ako nas preminula osoba u snu pozove da pođemo sa njom, ne treba da se odazivamo, jer je to veoma loš znak.

Autor: Jovana Nerić