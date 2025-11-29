AKTUELNO

Extra

ŠOK OTKRIĆE NA MARSU: Snimci zaprepastili naučnike, retki fenomen postoji samo na još dve planete u CELOM Sunčevom sistemu!

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

NASA-in rover Perseverans, koji istražuje površinu Marsa od 2021. godine, poslao je na Zemlju fascinantne dokaze da atmosfera Marsa nije samo tanka i suva, već i elektro-aktivna

Naučnici su detektovali električna pražnjenja, tzv. “mini-munje”, koja nastaju tokom peščanih oluja na Crvenoj planeti.

Rover sa šest točkova, smešten u krateru Jezero na severnoj hemisferi Marsa, beležio je ove električne aktivnosti u audio i elektromagnetnim zapisima, što potvrđuju istraživači, prenosi Rojters.

Profesor Baptist Šid iz Instituta za istraživanje astrofizike i planetologije u Francuskoj, glavni autor studije objavljene u časopisu Priroda, ističe:

"Ovo je prva dokumentovana električna aktivnost u atmosferi Marsa. Pražnjenja imaju direktan uticaj na atmosfersku hemiju, klimu, mogućnost nastanjivosti i budućnost robotskih i ljudskih misija na Marsu."

Tim istraživača analizirao je 28 sati snimaka sa Perseveransa tokom dve marsovske godine i detektovao 55 električnih pražnjenja, najčešće povezanih sa vrtlozima tokom peščanih oluja.

Koautor studije Ralf Lorenc iz Laboratorije za primenjenu fiziku Univerziteta Džons Hopkins u Merilendu pojašnjava:

"Nismo detektovali klasičnu munju, već malu varnicu, možda dugačku samo nekoliko milimetara. Zvučalo je kao varnica ili pucanje biča."


Otkriće mini-munja na Marsu predstavlja veliki korak u razumevanju elektro-fizičkih fenomena na Crvenoj planeti i otvara nove mogućnosti za istraživanje atmosfere i pripremu budućih misija.

Autor: D.Bošković

#Mars

#naucnici

#otkrice

#retki fenomen

#snimci

POVEZANE VESTI

Extra

Najveća oluja u Sunčevom sistemu ponaša se potpuno neočekivano: Evo šta je šokiralo naučnike (VIDEO)

Svet

Šta skrivaju misteriozne jame na Marsu? Ponovo pokrenuta rasprava u naučnim krugovima (VIDEO)

Društvo

SUTRA NA NEBU REDAK FENOMEN! PORAVNAĆE SE ČAK ŠEST PLANETA - Evo koje će biti vidljive golim okom

Extra

NASA: Nova kometa primećena u Sunčevom sistemu

Svet

NASA predstavila novu generaciju astronauta: Prvi put više žena nego muškaraca

Extra

Upravo je snimljena najveća erupcija u Sunčevom sistemu: Desila se na OVOM nebeskom telu