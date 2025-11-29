ŠOK OTKRIĆE NA MARSU: Snimci zaprepastili naučnike, retki fenomen postoji samo na još dve planete u CELOM Sunčevom sistemu!

NASA-in rover Perseverans, koji istražuje površinu Marsa od 2021. godine, poslao je na Zemlju fascinantne dokaze da atmosfera Marsa nije samo tanka i suva, već i elektro-aktivna

Naučnici su detektovali električna pražnjenja, tzv. “mini-munje”, koja nastaju tokom peščanih oluja na Crvenoj planeti.

Rover sa šest točkova, smešten u krateru Jezero na severnoj hemisferi Marsa, beležio je ove električne aktivnosti u audio i elektromagnetnim zapisima, što potvrđuju istraživači, prenosi Rojters.

Profesor Baptist Šid iz Instituta za istraživanje astrofizike i planetologije u Francuskoj, glavni autor studije objavljene u časopisu Priroda, ističe:

"Ovo je prva dokumentovana električna aktivnost u atmosferi Marsa. Pražnjenja imaju direktan uticaj na atmosfersku hemiju, klimu, mogućnost nastanjivosti i budućnost robotskih i ljudskih misija na Marsu."

Tim istraživača analizirao je 28 sati snimaka sa Perseveransa tokom dve marsovske godine i detektovao 55 električnih pražnjenja, najčešće povezanih sa vrtlozima tokom peščanih oluja.

Koautor studije Ralf Lorenc iz Laboratorije za primenjenu fiziku Univerziteta Džons Hopkins u Merilendu pojašnjava:

"Nismo detektovali klasičnu munju, već malu varnicu, možda dugačku samo nekoliko milimetara. Zvučalo je kao varnica ili pucanje biča."



Otkriće mini-munja na Marsu predstavlja veliki korak u razumevanju elektro-fizičkih fenomena na Crvenoj planeti i otvara nove mogućnosti za istraživanje atmosfere i pripremu budućih misija.

Autor: D.Bošković