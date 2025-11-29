NEVEROVATNO OTKRIĆE: Pronađeni ostaci praistorijske AJKULE duge osam metara, a teške TRI TONE

Naučnici su na jednoj plaži u Australiji pronašli ostatke praistorijske ajkule, a procenjuje se da je bila duga do osam metara i znatno teža od današnjih vrsta belih ajkula, prenose danas mediji.

Fosili su otkriveni na obali u blizini grada Darvina na severu Australije, preneo je portal "Discover Wildlife".

Pronađeno je pet pršljenova starih 115 miliona godina koji su pripadali drevnoj lamniformnoj ajkuli, redu koji obuhvata i današnje vrste poput velike bele i mako ajkule.

Dok, međutim, pršljenovi današnjih velikih belih ajkula imaju prečnik oko osam centimetara, ovi pronađeni kod Darvina imali su prečnik veći od 12 centimetara.

Najnoviji nalazi studije, koju je koordinirao Švedski muzej prirodnih nauka, sugerišu da su moderni morski psi dostigli džinovske proporcije mnogo ranije nego što se do sada verovalo.

Stručnjaci su na osnovu veličine pršljenova procenili da je životinja bila dugačka između šest i osam metara, a teška više od tri tone.

Kako se navodi, najviše, ipak, iznenađuje činjenica da je primerak iz Darvina čak 15 miliona godina stariji od svih dosad poznatih pripadnika te porodice ajkula.

