Pronađeni fosilni ostaci jaja krokodila koji su se penjali na drveće

Naučnici su otkrili do danas najstarije ostatke krokodilskih jaja u Australiji, koje su možda pripadale nestaloj vrsti krokodila koji su se penjali po drveću da bi lovili plen.



Ljuske jaja starih 55 miliona godina pronađene su u dvorištu jednog stočara u Kvinslendu, a naučni rad o tom otkriću je objavljen u časopisu Journal of Vertebrate Paleontology, prenosi BBC.

Ljuske jaja pripadale su davno izumrloj grupi krokodila poznatih kao mekosučini, koji su živeli u slatkim vodama u periodu kada je Australija bila deo Antarktika i Južne Amerike.

Koautor naučnog rada o ovoj izumrloj vrsti krokodila, profesor Majkl Arčer, rekao je da je ova vrsta krokodila bila prilično čudna jer je lovila plen na način na koji to rade divlje mačke, npr. leopardi koji vrebaju plen iz krošnji drveća.

Autor: D.Bošković