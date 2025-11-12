AKTUELNO

Extra

Pronađeni fosilni ostaci jaja krokodila koji su se penjali na drveće

Izvor: b92, Foto: Pixabay.com ||

Naučnici su otkrili do danas najstarije ostatke krokodilskih jaja u Australiji, koje su možda pripadale nestaloj vrsti krokodila koji su se penjali po drveću da bi lovili plen.


Ljuske jaja starih 55 miliona godina pronađene su u dvorištu jednog stočara u Kvinslendu, a naučni rad o tom otkriću je objavljen u časopisu Journal of Vertebrate Paleontology, prenosi BBC.

Ljuske jaja pripadale su davno izumrloj grupi krokodila poznatih kao mekosučini, koji su živeli u slatkim vodama u periodu kada je Australija bila deo Antarktika i Južne Amerike.

Koautor naučnog rada o ovoj izumrloj vrsti krokodila, profesor Majkl Arčer, rekao je da je ova vrsta krokodila bila prilično čudna jer je lovila plen na način na koji to rade divlje mačke, npr. leopardi koji vrebaju plen iz krošnji drveća.

Autor: D.Bošković

#Jaja

#Krokodil

#drveće

#fosilni ostaci

POVEZANE VESTI

Extra

Korak bliže testiranju drevnih skeleta na trudnoću - reproduktivni hormoni pronađeni u tvrdim tkivima

Svet

Istina o jednoj o najvećih misterija na svetu će konačno biti otkrivena?! Nestalo preko 200 ljudi - Posle 10 godina signal od 6 sekundi ulio novu nadu

Svet

SABLASNI STVOR UHVAĆEN U DUBINAMA MORA: Naučnici nisu mogli da veruju šta vide u mreži koju su izvukli na ISTRAŽIVAČKI BROD (FOTO)

Extra

Otkriven zastrašujući predator s ogromnom glavom: Vrebao je iz zasede, naučnici u šoku

Svet

Otac i ćerka koji su nestali nakon lavine, pronađeni mrtvi: Broj poginulih u Južnom Tirolu porastao na 5

Region

STRAVIČNO OTKRIĆE U ŠUMI: Pronađene kosti, sumnja se da su ljudske