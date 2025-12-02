Zašto piloti izgovaraju Pan Pan i u kojim situacijama je to potrebno

Pan Pan je jedna od onih fraza iz pilotskog rečnika koja zvuči ozbiljno, ali se retko čuje izvan radio-veze između kokpita i kontrole letenja. Reč je o signalu koji decenijama ima svoje mesto u međunarodnoj avijaciji i koji omogućava posadama da blagovremeno najave hitnu situaciju, bez proglašavanja neposredne opasnosti.

Mnogi putnici nikada nisu čuli za ovaj termin, što dodatno povećava njegovu misterioznost, pa često nastaje pogrešno uverenje da svaki neobičan poziv znači opasnost. Pan Pan se, međutim, koristi upravo da bi se situacije držale pod kontrolom i da bi sve dalje procedure tekle bez žurbe i bez rizika.

Iako deluje kao kratka i tehnička fraza, Pan Pan zapravo ima zanimljivu istoriju. Potiče od francuske reči panne, koja označava kvar ili neispravnost. Tokom prve polovine 20. veka, kada su piloti počeli da koriste radio-komunikaciju, javila se potreba da se uvedu precizne verbalne fraze za različite vrste hitnosti. Razvoj vazdušnog saobraćaja bio je brz, a broj letova se povećavao, pa je bilo važno da pilot može jasno da naznači da postoji problem koji zahteva praćenje, ali da avion može bezbedno da nastavi let.

U tom periodu uvedene su fraze Pan Pan i Mayday, koje su kasnije standardizovane i uvršćene u međunarodna pravila koja važe do danas.

Razlika između Pan Pan i Mayday

Iako oba poziva pripadaju kategoriji hitnih, Pan Pan i Mayday predstavljaju dva potpuno različita nivoa ozbiljnosti. Pan Pan se koristi kada posada želi da obavesti kontrolu letenja da postoji situacija koja zahteva bržu reakciju, ali da avion i putnici nisu ugroženi.

Mayday je najviši nivo uzbune i označava da je bezbednost ugrožena i da je potrebna trenutna i neposredna pomoć.

Ova razlika omogućava efikasaniji rad kontrole letenja, jer se prema svakom nivou hitnosti primenjuju različiti prioriteti i protokoli. Pan Pan otvara prostor da se situacija reši pravovremeno, pre nego što bi se eventualno razvila u ozbiljniji problem.

Piloti uvek pažljivo procenjuju kada da upotrebe Pan Pan. Ovaj poziv nije izraz panike, već profesionalna odluka da se naglasi da nešto nije u uobičajenim okvirima. Razlozi mogu biti različiti, od tehničkih odstupanja do medicinskih situacija.

Pan Pan se najčešće proglašava kada postoji sumnja na kvar koji zahteva bliže praćenje, ali avion nastavlja da funkcioniše bezbedno.

To mogu biti pokazatelji pritiska ulja koji odstupaju od uobičajenih vrednosti, neuobičajene temperature sistema, upozorenja koja ukazuju na moguće odstupanje u radu hidraulike ili elektronike, pa čak i sumnja da instrumenti ne prikazuju ispravne podatke.

U kabini je obično sve mirno i putnici ništa ne primećuju, jer je avion potpuno upravljiv.

Medicinski razlozi takođe mogu dovesti do proglašenja Pan Pan signala. Ako se putniku ili članu posade iznenada pogorša zdravstveno stanje koje zahteva bržu medicinsku intervenciju, posada može zatražiti prioritet pri sletanju, iako avion kao takav nije ugrožen.

Šta se dešava nakon proglašenja Pan Pan?

Kada pilot izgovori Pan Pan, kontrola letenja odmah počinje da prati let sa većom pažnjom. Avion dobija određeni nivo prioriteta, a saobraćaj u okolini može biti reorganizovan tako da se let usmeri ka najbližem odgovarajućem aerodromu ili da dobije kraći prilaz. Pilot odlučuje da li će nastaviti prema planiranoj destinaciji ili će odabrati alternativni aerodrom u zavisnosti od procene i saveta koje dobija.

Ove situacije uglavnom prolaze potpuno rutinski. Pilot i kontrolor razgovaraju smirenim tonom, slede tačno utvrđene procedure i vode računa da se svaki korak obavi bez žurbe. Putnici retko čuju samu frazu, jer se koristi isključivo u radio-komunikaciji. Ako dođe do promene plana, posada obaveštava putnike jasnim i sažetim objašnjenjem, bez tehničkih detalja.

Primeri Pan Pan situacija iz stvarnih operacija

Mnoge Pan Pan situacije kasnije se ispostave kao tehnički problemi koji nisu imali ozbiljne posledice. Može se desiti da sistem pogrešno prijavi pad pritiska ulja, pa avion preventivno sleti. Ponekad se zakrilca ponašaju neuobičajeno iako i dalje funkcionišu, što zahteva dodatne provere pre nego što avion dodirne pistu. Pan Pan se može proglasiti i kada pilot nije siguran da avion troši gorivo uobičajenim tempom, pa želi da skrene pažnju i obezbedi prioritetno sletanje. U svim ovim slučajevima, posade reaguju pravovremeno i na način koji održava potpuno upravljanje situacijom.

Zašto je Pan Pan i danas važan?

Avijacija je oblast u kojoj je precizna komunikacija jednako važna kao tehničko znanje. Pan Pan je primer kako jedna kratka fraza može značajno doprineti bezbednosti leta. Omogućava posadama da dobiju podršku u važnom trenutku, ali bez aktiviranja najvišeg nivoa uzbune i bez stvaranja nepotrebne tenzije. Ova jasno definisana podela hitnih signala jedan je od razloga zbog kojih je savremeni vazdušni saobraćaj pouzdan i predvidiv, čak i kada se suoči sa neplaniranim situacijama.

Autor: S.M.