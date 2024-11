Ono što se moze iz svega zaključiti jeste da je reč o čoveku koji dobro poznaje teren, ali ima i dosta snage i spretnosti.

Dvostruki ubica iz Crne Gore Alija Balijagić, koji je u selu Sokolac ubio Jovana i Milenku Madžgalj, 14 dana je u bekstvu, a od toga sedam dana na teritoriji Srbije.

Mnoga sela spominjana su kao mesta na kojima je Belijagić viđen, ali se ispostavilo da nisu u pitanju istinite dojave, već da su meštani u panici prijavljivali svakog ko im na Balijagića zaliči.

Ono što se moze iz svega zaključiti jeste da je reč o čoveku koji dobro poznaje teren, ali ima i dosta snage i spretnosti. Do sada se sumnja da je presao više od 150 kilometara.

Balijagić, registrovani višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela sa elementima nasilja, zbog čega je više od 30 godina proveo na izdržavanju zatvorskih kazni, najpre je iz jedne kuće u Bijelom Polju ukrao dve puške. Najmanje deset dana meštani Sokolca, planinskog sela iznad Tomaševa, zvali su policiju i prijavljivali sumnjivog čoveka koji se sa puškom šeta po šumama, obilazi kuće i meštane i predstavlja se kao lovac.

Balijagić je, prema rečima meštana Sokolca, prvo došao u drugu kuću. Hteo je da uđe, ali su mu vlasnici kuće rekli da ne može. Seo je ispred kuće, tražio je rakiju, ali su mu rekli da je još nisu ispekli. On je potom otišao ka kući Madžgalja.

Dostupne informacije ukazuju na to ga su ga brat i sestra najpre primili u kuću, ali da se on posle vratio, popeo se na blokove iza kuće i u brata i sestru pucao kroz prozor. Najpre je ubio Jovana, a potom i Milenku i to u momentu u kom je nazvala policiju i izgovorila: "Ubio mi je brata".

Na mestu ubistva navodno su pronađeni Balijagićev DNK i otisci prstiju.

Policija je brzo opkolila teren oko sela. Pripadnici specijalnih snaga policije, kao i vojska, ulazili su u sve kuće u selu, ali od Balijagića nije bilo ni traga.

Tokom trajanja istrage ubistva i potrage za Balijagićem, pojavio se i snimak zabeležen dan pre ubistva, na kom se vidi kako Balijagić, sa puškom na ramenu, otvara kapiju i ulazi u dvorište jedne kuće.

Raspisana poternica

Četiri dana nakon ubistva, naloženo je raspisivanje poternice za Alijom Balijagićem.

"Državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju 29. oktobra doneo je naredbu za sprovođenje istrage protiv okrivljenog Alije Balijagića iz Bijelog polja, zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu oštećenih Jovana i Milanke Madžgalj, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, sa predlogom za određivanje pritvora sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju u trajanju do 30 dana", navedneo je u saopštenju tužilaštva.

Kako su naveli, krivičnom prijavom je predstavljeno da je Balijagić došao do kuće oštećenih u selu Sokolac i iz lovačke puške, koju je neovlašćeno nosio i držao, sa prozora dnevne sobe ispalio više hitaca u pravcu oštećenih, čime im je naneo povrede opasne po život, zbog kojih je nastupila smrt.

Opsadno stanje u Orahovici

Nakon šest dana potrage pristigla je informacija da je Balijagić viđen u crnogorskom selu Orahovica, koje se nalazi na granici sa Srbijom. Tamo su upućene vojne i policijske snage jer su postojale sumnje da se Balijagić i dalje krije na teritoriji tog sela, a tamo je, navodno, pronađena i njegova kapa.

Putevi su bili blokirani, a u vazduh su podignuti dronovi i helikopter. U osnovnim školama u mestima Sutivan i Kanje prekinuta je nastava zbog bezbednosti.

Naknadno se ispostavilo da niko nije prijavio da je video Balijagića u tom selu, već su vojska i policija "češljale" pogranično područje sa Srbijom, u dogovoru sa srpkom policijom, zbot toga što je Balijagić ranije u graničnom pojasu često boravio, s obzirom na to da mu se tu nalazi porodična kuća.

Pretraženo je i selo Kukulje jer je jedna meštanka prijavila da je oko podneva videla Balijagića, ali potraga nije dala željene rezultate. Balijagić je i dalje izmicao organima reda.

Miloš Kovačević iz sela Orahovica rekao je da je na sred puta ispred svoje štale našao kapu na kojoj je bilo sena, nakon čega je ušao u štalu. Kovačević je primetio da su bale od sena prilagođene improvizovanom ležaju, te da je zaključio da je na njima neko prespavao. Kovačević je, kako je kazao, obavestio policiju koja je došla i pregledala prostoriju i okolni teren.

Pretražena i druga sela

Crnogorska policija i vojska upućene su i u selo Šljepašnica, gde je prijavljeno da je viđen Balijagić. Selo je bilo kao pod opsadom, helikopteri su nadletali, ali bez rezultata.

Osmi dan opotrage otkriveno je da je Balijagić obio kuću u bjelopoljkom naselju Grančarevo i da je u nekom momentu u njoj prespavao jer je u toj kući pronađen njegov DNK.

Ušao ženi u kuću

Alija Balijagić je 1. novembra prešao na teritoriju Srbije. U jutarnjim satima bio je u selu Ivezići, gde je ušao u kuću meštanke koja živi izolovana od sela, oktužena šumom. Ušao je bez kucanja, se za sto i tražio da mu sipa vode.

Predstavio se kao lovac, tražio da mu sipa i rakiju i, nakon što je popio tri, izašao je iz kuće.

Meštanka Lucija Ć. pretpostavila je da bi to mogao da bude begunac iz Crne Gore i iz straha da će da se vrati i da je ubije, satima nije smela da prijavi da je bio u njenoj kući.

Autor: Aleksandra Aras