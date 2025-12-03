DRAMA NA MALDIVIMA: Turistkinja otišla na ronjenje, prišla ajkulama, a onda je sve krenulo po zlu (VIDEO)

Maldivi su ponovo u centru pažnje, a nakon bizarnog incidenta koji se dogodio tokom kursa ronjenja na jednom od ostrva.

Neimenovana turistkinja iz Kine, stara 26 godina, zadobila je povrede na ruci kada ju je ugrizla ajkula iz porodice Ginglymostoma cirratum.

Duboki tragovi zuba

Lokalni mediji prenose da je devojka bila u svom mesečnom periodu, ali je pre podvodne avanture detaljno istražila bezbednosne preporuke.

Dobila je potvrdu da je ronjenje u tom periodu bezbedno, a koristila je i tampon. Ipak, susret sa ajkulama ubrzo se pretvorio u dramu, prenosi Mirror.

Kada je primetila nekoliko ajkula iz porodice Ginglymostoma cirratum, poznatih po relativno mirnom ponašanju, odlučila je da im priđe bliže. Tada je jedna od njih ugrizla devojku za ruku, ostavljajući duboke tragove zuba.

Nije osetila jaku bol

Na društvenim mrežama je objavljen snimak povreda, a korisnike je iznenadilo što turistkinja, navodno, nije odmah izašla iz vode, jer je želela da napravi fotografije za uspomenu.

Kada je saznala da postoji rizik od infekcije, pristala je da ode u lokalnu bolnicu.

Kasnije je ispričala da u trenutku napada ajkule nije osetila jaku bol, pa zato nije smatrala da je situacija dramatična. Ona veruje da je morskog predatora privukla njena srebrna narukvica.

Stručnjaci kažu da menstrualni ciklus nije faktor koji povećava rizik od napada ajkula. Navodi se da ne postoje dokazi koji to potvrđuju i da pritisak vode uglavnom zaustavlja protok menstrualne krvi tokom plivanja.

Autor: Marija Radić