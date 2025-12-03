Pijani rakun napravio haos u prodavnici alkohola – završio mamuran u toaletu!

Neobičan incident u Virdžiniji – životinja upala kroz plafon, napravila haos i popila alkohol.

U američkoj saveznoj državi Virdžiniji dogodio se nesvakidašnji incident. Rakun je tokom noći upao u zatvorenu prodavnicu alkohola, razbio flaše viskija na donjim policama i sutradan ujutru pronađen kako leži „pijan“ na podu toaleta.

„Lično volim rakune, oni su zabavne životinjice. Upao je kroz plafonsku ploču i napravio haos, pijući sve što je stigao,“ izjavila je Samanta Martin iz lokalne službe za zaštitu životinja, koja je životinju odvela u prihvatilište.

Rakun je nakon nekoliko sati sna pušten nazad u divljinu, bez povreda osim „mogućeg mamurluka“. Prihvatilište je naglasilo da se nadaju da je rakun naučio da „provala nije rešenje“, prenosi CBC News.

Rakuni su česti u Virdžiniji i mogu se naći u šumama, parkovima, ali i u gradskim sredinama. Ovo, međutim, nije prvi put da su pronađeni na neobičnim mestima.

U maju ove godine, jedan rakun u Ohaju pronađen je sa staklenom lulom za metamfetamin u ustima, sedeći za volanom automobila čiji je vlasnik bio pod poternicom i sa suspendovanom vozačkom dozvolom.

Autor: Dalibor Stankov