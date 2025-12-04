AKTUELNO

ŠOK OTKRIĆE: Rudari pronašli OLUPINU BRODA sa neprocenjivim blagom, starim 500 godina (FOTO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Sudbina portugalskog broda Bom Jesus vekovima je predstavljala misteriju, a onda se sve promenilo 2008. godine, kada su rudari dijamanata iz kompanije “De Beers” pronašli neobične bakarne poluge i ostatke brodske opreme.

Ovo otkriće je zatreslo svet arheologije, a posebno jer je zabeleženo na mestu koje je malo ko očekivao - u pustinjskom predelu jugozapadne Afrike, na obali Namibije.

Nestao u razornoj oluji

Danas, olupina broda Bom Jesus slovi za jednu od najvrednijih ikada otkrivenoj u Africi, prenosi Indy100.

Prema sačuvanim podacima, brod je krenuo na put za Indiju iz Lisabona, 7. marta 1533. godine, natovaren blagom i dragocenim teretom. Tokom putovanja, zahvatila ga je razorna oluja, nakon čega je nestao bez traga.

Tek 2008. godine njegove ostatke su slučajno otkrili rudari, koji su isušivali veštačke lagune u pustinji nadomak Atlantika.

Na lice mesta je stigao i dr Diter Noli, glavni arheolog Instituta za pomorska arheološka istraživanja u Južnoj Africi.

Spektakularan rezultat!

“Još od 1996. godine sam govorio da će jednog dana naići na olupinu broda i da me odmah obaveste“, izjavio je svojevremeno za medije.

Kada su ga pitali šta zapravo očekuje da pronađe, šaljivo je odgovorio: “Španski mač i vreću zlata“.

Prvi dani su protekli bez pronalaska pravog blaga, a onda se sve promenilo.

Kada je sve sabrano, rezultat je bio spektakularan! Izvađeno je preko 2.000 zlatnih i nešto srebrnih novčića, približno 22 tone bakra, oko dve tone slonovače, navigacioni instrumenti, kuhinjsko posuđe, mačevi...

Svedočanstvo o izgubljenoj eri

Kada je brod potonuo blizu obale Namibije, ostao je pod morem. Tokom narednih vekova, usled pomeranja obalne linije, kretanja dina i taloženja pustinjskog peska, to područje se postepeno pretvorilo u kopno, pa je olupina završila zakopana duboko u pustinji.

Naučnici pretpostavljaju da je silovita oluja odvukla Bom Jesus preblizu obali, gde je trup udario o stenu i brod se prevrnuo.

Danas, više od 17 godina nakon spektakularnog otkrića, Bom Jesus ostaje najstarija i najvrednija olupina ikada pronađena u Africi - svedočanstvo o izgubljenoj eri velikih pomorskih ekspedicija i jednom od najneobičnijih susreta pustinje i okeanske istorije.

Autor: Marija Radić

#BLAGO

#Olupina broda

#Pustinja

#otkriće

#rudari

