ŠOK OTKRIĆE: Rudari pronašli OLUPINU BRODA sa neprocenjivim blagom, starim 500 godina (FOTO)

Sudbina portugalskog broda Bom Jesus vekovima je predstavljala misteriju, a onda se sve promenilo 2008. godine, kada su rudari dijamanata iz kompanije “De Beers” pronašli neobične bakarne poluge i ostatke brodske opreme.

Ovo otkriće je zatreslo svet arheologije, a posebno jer je zabeleženo na mestu koje je malo ko očekivao - u pustinjskom predelu jugozapadne Afrike, na obali Namibije.

Nestao u razornoj oluji

Danas, olupina broda Bom Jesus slovi za jednu od najvrednijih ikada otkrivenoj u Africi, prenosi Indy100.

Prema sačuvanim podacima, brod je krenuo na put za Indiju iz Lisabona, 7. marta 1533. godine, natovaren blagom i dragocenim teretom. Tokom putovanja, zahvatila ga je razorna oluja, nakon čega je nestao bez traga.

Tek 2008. godine njegove ostatke su slučajno otkrili rudari, koji su isušivali veštačke lagune u pustinji nadomak Atlantika.

Na lice mesta je stigao i dr Diter Noli, glavni arheolog Instituta za pomorska arheološka istraživanja u Južnoj Africi.

Spektakularan rezultat!

“Još od 1996. godine sam govorio da će jednog dana naići na olupinu broda i da me odmah obaveste“, izjavio je svojevremeno za medije.

Valuable discoveries in unexpected places: Long-lost Ship Found in Namibian Desert — with Gold Aboard. This Portuguese ship, the Born Jesus, disappeared 500 years ago when it sank off the coast of Namibia. As the coastline waters receded, the Bom Jesus reemerged. pic.twitter.com/SDSmDqktC0 — Mike Sherer (@mikewsherer) 05. новембар 2025.

Kada su ga pitali šta zapravo očekuje da pronađe, šaljivo je odgovorio: “Španski mač i vreću zlata“.

Prvi dani su protekli bez pronalaska pravog blaga, a onda se sve promenilo.

Kada je sve sabrano, rezultat je bio spektakularan! Izvađeno je preko 2.000 zlatnih i nešto srebrnih novčića, približno 22 tone bakra, oko dve tone slonovače, navigacioni instrumenti, kuhinjsko posuđe, mačevi...

Svedočanstvo o izgubljenoj eri

Kada je brod potonuo blizu obale Namibije, ostao je pod morem. Tokom narednih vekova, usled pomeranja obalne linije, kretanja dina i taloženja pustinjskog peska, to područje se postepeno pretvorilo u kopno, pa je olupina završila zakopana duboko u pustinji.

Lost for centuries, found in the sands of time



Discovered in Namibia’s desert during diamond mining operations, the Bom Jesus — a Portuguese ship that vanished in 1533 — was uncovered with a stunning cargo of gold coins, ivory, and copper.

Once lost to the Atlantic, now resting… pic.twitter.com/QB4FMSof9m — History Content (@HistContent) 21. април 2025.

Naučnici pretpostavljaju da je silovita oluja odvukla Bom Jesus preblizu obali, gde je trup udario o stenu i brod se prevrnuo.

Danas, više od 17 godina nakon spektakularnog otkrića, Bom Jesus ostaje najstarija i najvrednija olupina ikada pronađena u Africi - svedočanstvo o izgubljenoj eri velikih pomorskih ekspedicija i jednom od najneobičnijih susreta pustinje i okeanske istorije.

Autor: Marija Radić