Indijski astronomi otkrili galaksiju sličnu Mlečnom putu: Stara je 12 milijardi godina

Indijski astronomi otkrili su masivnu galaksiju sličnu Mlečnom putu staru 12 mlijardi godina.

Indijski naučnici naveli su da otkriće ove galaksije, iz vremena kada je naš univerzum bio star tek 1,5 milijardi godina, dovodi u pitanje naše shvatanje načina na koji su se galaksije formirale u početnom periodu posle Velikog praska.

To znači da, ako je svemir star 13,8 milijardi godina, onda mi vidimo galaksiju od pre 12 milijardi godina, kada je kosmos imao samo jednu desetinu sadašnje starosti.

Iako naučnici smatraju da su tako rano formirane galaksije nepravilnog oblika, indijski astronomi Raši Džain i Jogeš Vadadekar ustanovili su da je galaksija koju su oni otkrili spiralnog oblika i pravilne strukture.

Njihovo istraživanje objavljeno je u vodećem evropskom časopisu Astronomy and Astrophysics.

UGC 12158 really is one of the most hauntingly beautiful "look-alikes" we have for the Milky Way. The resemblance is almost uncanny:A bright, well-defined bar roughly 80–100 kly long (very close to our own ~27 kpc bar).

Exactly two grand-design spiral arms that unfurl directly…

"Galaksija je neverovatno slična našem Mlečnom putu, uprkos tome što je postojala kada je naš svemir imao samo 10 posto sadašnje starosti", ukazao je Vadadekar.

Galaksiju je prva zapazila Raši Džain dok je pregledala podatke prikupljene pomoću teleskopa Džejms Veb, zajedničkog projekta američkih, evropskih i kanadskih svemirskih agencija, vrednog 10 milijardi dolara.

Prema podacima američke agencije NASA, procenjuje se da postoje stotine milijardi galaksija, a mnoge su počele da se formiraju u periodu poznatom kao kosmička zora, i bile su nepravilnog oblika i malih dimenzija.

Kako je ukazao Vadadekar, novootkrivena galaksija je, međutim, drugačija i velika je kao trećina Mlečnog puta, a sadrži 10 milijardi zvezda.

"Ona formira nove zvezde brzinom većom oko 20 do 30 puta od brzine u našem Mlečnom putu", kazao je on.

Otkako je započeo sa radom teleskop Džejms Veb 2021., astronomi pronalaze nove i sve udaljenije galakcije, preneo je BBC.

Autor: Marija Radić