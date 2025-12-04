DEVOJKA SE ŽALILA NA JAKE BOLOVE: Lekari se zapanjili onim što je imala u želucu - bilo je teško 1,5 kilograma!

Jedan izuzetno neobičan medicinski slučaj iz Indije ponovo je privukao pažnju javnosti.

Runi Katun, 26-godišnjakinja iz Zapadnog Bengala, hitno je primljena u bolnicu, polovinom 2019, pošto je počela da povraća, a bila je vidno slaba i iscrpljena.

Ozbiljna situacija

Lekari su odmah shvatili da je situacija ozbiljna, ali pravi uzrok njenih problema otkriven je tek tokom operacije.

Naime, medicinski stručnjaci su uklonili iz stomaka pacijentkinje 69 lančića, 80 minđuša, 46 novčića, osam medaljona, četiri ključa, pet narukvica, jedan brojčanik sata.

Među pronađenim predmetima bio je i skupoceni zlatni nakit, a sve je ukupno bilo teško 1,5 kilograma, prenosi NDTV.

Samo je plakala

Majka je kasnije izjavila da je primetila kako vrednosti “nestaju iz njihove kuće”, ali nije imala pojma da ih uzima ćerka.

Istovremenom je otkrila da je devojka “uzimala novčiće iz prodavnice svog brata”, a kada je upitana o nestalim stvarima počela je da plače.

Lekari su ispričali medijima da je devojka bila toliko iscrpljena da je nakon intervencije stavljena na režim parenteralne ishrane.

Operacija je trajala sat i petnaest minuta, a lekari su uspeli da uklone sve predmete iz stomaka, prenosi Daily Mail.

Bizarni slučajevi

Ovaj slučaj nije jedinstven u Indiji.

Ranije ovog meseca, lekari u državi Madja Pradeš su uklonili 30 predmeta iz stomaka neimenovanog muškarca, uključujući šrafove, dok je u Radžastanu muškarac u maju progutao 116 eksera.

Prošle godine, u državi Gudžarat iz stomaka žene uklonjeno je velika količina metala, uključujući šrafovi, matice i nakit.

