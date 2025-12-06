More izbacilo na obalu stvorenje iz doba DINOSAURUSA: Meštani se pošteno ISPREPADALI, samo ga pogledajte (VIDEO)

Posetioci plaže Hilton Hed, u Južnoj Karolini, nedavno su bili svedoci nesvakidašnjeg događaja, kada je more izbacilo na obalu stvorenje, čiji je izgled - neobičan za današnje pojmove, mnogima delovao zastrašujuće.

Služba za bezbednost je odmah reagovala, a kasnije je ustanovljeno da je reč o ribi, čije poreklo datira iz vremena kada su dinosaurusi dominirali planetom!

"Preživele relikvije drevnog sveta"

Stručnjaci su utvrdili da je more izbacilo mladu Atlantsku jesetru (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). Ova riba je član porodice Acipenseridae i, zajedno sa drugim jesetrama, smatra se “živim fosilom”.

Naime, najstariji fosili pravih jesetri stari su oko 120 miliona godina, ali njihova loza seže još stotinama miliona godina dalje u prošlost.

Danas ih pronalazimo u morima i rekama, a predstavljaju “preživele relikvije drevnog sveta” - savremene životinje sa anatomijom koja je ostala gotovo nepromenjena od praistorije.

Read "Rare prehistoric Atlantic sturgeon washes ashore in South Carolina" on SmartNews: https://t.co/yckhoU3DmU — #primalscreamgrammy (@mary_swilling) 25. новембар 2025.

Izuzetno retki susreti

Po nalogu Odeljenja za prirodne resurse Južne Karoline (SCDNR), uginula riba je zamrznuta i biće prosleđena njihovoj kancelariji u Čarlstonu.

Stručnjaci će obaviti detaljna merenja, uzeti uzorke, fotografije i proslediti podatke Nacionalnoj službi za morske resurse. Takvi nalazi su dragoceni, jer su susreti sa jesetrama na ovom području izuzetno retki.

“Radi se o mladom primerku. To je jedna od dve vrste koje žive u vodama Južne Karoline, zajedno sa Kratkonosom jesetrom (Acipenser brevirostrum). Obe su strogo zaštićena federalnim zakonom”, objasnila je biolog Elen Valdrop.

Drastično opala populacija

Iako su nekada plivale u ogromnim brojevima, populacije jesetri su drastično opale zbog prekomernog lova i uništavanja staništa.

Odrasli primerci danas mogu dostići dužinu oko četiri metra i težinu preko 300 kilograma, prenosi The Jerusalem Post.



Autor: Iva Besarabić