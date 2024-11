Tajanstveno morsko stvorenje se nasukalo na obalu: Ljudi zanemeli kad su videli kako izgleda (FOTO)

Šetači na jednoj popularnoj plaži u Pertu ostali su zatečeni otkrićem neobičnog bića, crvene boje, koje se nasukalo na obalu.

Fotografije su osvanule na mrežama i postale viralne, a brojni gledaoci nije mogli da identifikuju stvorenje sa perajima i telom poput ajkule, ali sa spljoštenom glavom raže.

Naravno da je stvorenje pojedince podsetilo na “vanzemljca”, ali je Leo Guida iz Australijskog društva za očuvanje mora rešio enigmu.

On je objasnio da se na popularnu plažu nasukala takozvana riba-gitara iz roda Rhynchobatus australiae.

Aussies baffled as rarely-seen 'alien' creature washes up on popular beach https://t.co/M328qvGDMQ