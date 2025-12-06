VIRALNI VIDEO SRUŠIO TIKTOK: Mačka jede samo OVU brzu hranu i odbija sve ostalo, vlasnica 'puca' ozbiljne pare za obroke (VIDEO)

Mačke su poznate po izbirljivosti i hirovima, ali jedna mačka kojoj je opsesija brza hrana podigla je izbirljivost na novi viši nivo.

U viralnom TikTok videu sa preko milion pregleda, pufnasta smeđa mačka željno grabi iz prepoznatljive narandžaste kutije lanca brze hrane Popeyes, izazivajući talase neverice, šoka, zabrinutosti i šala na mreži dok njena vlasnica koja je postavila snimak objašnjava kako mačka odbija da jede bilo šta osim ako nije Popeyes piletina.

Prema istraživanju iz 2024. godine, američki multinacionalni lanac brze hrane Popeyes, specijalizovan za prženu piletinu u južnjačkom stilu, obožava 37 posto kupaca, dok oko 22 posto mušterija Popeyes je lojalno ovom brendu i želi da ponovo jede tamo. Anketa nije uključila mačke, jer je TikTok korisnik @turnerfallsofficial redovan kupac.

"Moram da joj naručujem Popeyes svaki dan ili jednostavno odbija da jede", napisala je u tekstu uz video vlasnica ove razmažene mačke.

Uprkos tome što je nekoliko puta bila kod veterinara, smeđa mačka odbija da jede bilo šta osim brze hrane.

Evo šta o snimku koji ima preko 184.000 lajkova kaže dr Sara Pejdž Džons iz Velike Britanije.

"Ljudska brza hrana ne samo da ne zadovoljava nutritivne potrebe kućnih ljubimaca, već sadrži i štetne sastojke poput crnog i belog luka i veštačkih zaslađivača. Svi su oni toksični za životinje i mogu izazvati ozbiljne bolesti, pa čak i smrt. Visok sadržaj masti i soli takođe je teško svarljiv životinjama i često izaziva povraćanje i dijareju", kaže dr Džons. Ona upozorava da redovna konzumacija brze hrane izaziva gojaznost i komplikacije poput srčanih bolesti ili dijabetesa.

Vlasnica je uznemirena prehrambenim navikama svoje mačke i navodi da ne zna šta da radi. Odgovori sa mreže počeli su da joj pristižu, a neki korisnici pozvali su vlasnicu da ostane nepokolebljiva.

"Ona neće umreti od gladi, samo joj uskratite Popaja i ostavite hranu za mačke", predložio je jedan korisnik, dok su drugi podelili slična iskustva ljubimaca ljubitelja ljudske hrane.

"Moje pitanje je odakle vam svaki dan novac za Popaja?", pitao je jedan korisnik.

Vlasnica izbirljive mačke verovatno nije rešila problem svog ljubimca, jer je podelila ažuriranje u kome navodi da je njena mačka sada zainteresovana za čokoladne kolačiće koje kućni ljubimci takođe ne smeju da jedu.

Autor: Iva Besarabić