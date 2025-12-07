NAUČNICI REŠILI ZAGONETKU KOJA JE ZBUNJIVALA SVE: Konačno otkrili šta proizvodi misteriozan zvuk u okeanu - i nije MEGALODON

Naučnici su otkrili poreklo misterioznog zvuka u okeanu, za koji su neki verovali da je poziv izumrle ajkule - Megalodona.

To je raširena teorija zavere, dodatno popularizovana zahvaljujući Holivudu, da džinovski praistorijski morski pas Megalodon i dalje negde postoji i tumara dalekim dubinama. Sigurno ima nečeg privlačnog u ideji da ogromni okean skriva tako ogromno stvorenje od nas, čak i sa svom modernom opremom za istraživanje morskih dubina, ali nažalost to nije tačno, iz više razloga.

Velike ajkule poput velike bele, koja je slična Megalodonu, odbacuju mnogo zuba, a oni prilično često završe na plažama. Da negde još uvek luta velika ajkula, vrlo verovatno bi neko na obali pronašao ogroman zub. Takođe, veliki predator na vrhu lanca ishrane poput Megalodona, koji je mogao biti dug i do 24 metra, morao bi da pojede mnogo hrane da bi preživeo - govorimo o celom kitu.

U najmračnijim dubinama okeana nema mnogo hrane, pa bi Megalodon sigurno došao do mesta gde je njegova hrana "skoncentrisana". Na primer, migracionim rutama kitova ili kolonijama foka, koje su često bliže obali, piše LadBible. Dakle, ukratko, da je Megalodon još živ, gotovo sigurno bismo ga do sada videli...

Ali uprkos tome, misteriozni zvuk je neko vreme zbunjivao naučnike, jer je bio mnogo glasniji od poziva bilo kog kita, što je neke navelo čak i da se našale da je to stvorenje H. P. Lavkrafta, Ktulu.

Nacionalna okeanska služba (NOAA) postavila je nekoliko hidrofona - podvodnih mikrofona - da bi otkrila šta se zapravo dogodilo. I na kraju, nije bio ni Megalodon ni Ktulu, ali šta je onda bilo?

Ispostavilo se da su to bili dramatični zvuci koje proizvode sante leda dok se pomeraju, pucaju i odvajaju - nešto što je znak nečeg mnogo zlokobnijeg od džinovske ajkule.

"Kako su godine prolazile, PMEL istraživači su nastavili da postavljaju hidrofone sve bliže Antarktiku u kontinuiranom pokušaju da prouče zvuke podvodnih vulkana i zemljotresa. Tamo, na usamljenom najjužnijem kopnu na Zemlji, konačno su 2005. otkrili izvor tih gromoglasnih tutnjava iz dubina. 'Blup' je bio zvuk 'ledenog zemljotresa', santi leda koje pucaju i odvajaju se od antarktičkog glečera. Sa globalnim zagrevanjem, sve više i više takvih ledenih zemljotresa događa se svake godine, odvajajući glečere, koji pucaju i na kraju se tope u okeanu", navodi NOAA.

Dakle, nije reč o ogromnom praistorijskom morskom psu - već najverovatnije o globalnom zagrevanju.

Autor: Iva Besarabić