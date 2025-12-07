AKTUELNO

Romantika ili jeziva poruka sa ružom? Izvinjenje Balkanca supruzi koju je ostavio na autu zapalilo društvene mreže!

Na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" pojavila se zanimljiva fotografija automobila na čijem je prednjem staklu ostavljeno cveće i rukom napisana poruka:

„Volim te, ljubavi, ne budimo tvrdoglavi, uzmi ovo cveće od muža što te nikad pustiti neće.“

Nije poznato gde je tačno nastala fotografija niti u kom gradu je snimljena, ali prizor je privukao veliku pažnju upravo zbog neuobičajenog načina izvinjenja. Objavu je brzo primetio veliki broj pratilaca, a rasprava u komentarima ubrzo se zahuktala.

Simpatično ili jezivo?

Dok su jedni smatrali da je reč o simpatičnom pokušaju pomirenja nakon svađe, drugi su istakli da poruka zvuči pomalo jezivo.

„Meni je ovo s jedne strane jako lepo, ali pomalo i jezivo“, napisala je jedna korisnica. „Ovo ‘što te nikad pustiti neće’ odmah upada u oči… od romantike do crne hronike“, dodao je drugi.

Bilo je i duhovitih komentara poput:

„Ovaj je nešto gadno napravio.“

„Gde žive ovakvi momci?“

Bez obzira na različite reakcije, jedno je sigurno – poruka je postala viralna i pokazala da se Balkan neprestano iznenađuje kreativnim (i kontroverznim) gestovima ljubavi.

