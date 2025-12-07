Evo šta sutra nikako ne smete uzimati u ruke: Veruje se da ovi predmeti RANJAVAJU SVECA

Srpska pravoslavna crkva osmog decembra obeležava Svetog sveštenomučenika Klimenta Ankirskog, velikog stradalnika ranohrišćanskog doba.

Rođen 258. godine u Ankiri, od oca neznabošca i majke hrišćanke, Sveti Kliment od detinjstva je bio predodređen za težak put. Njegova majka Efrosinija, duboko posvećena veri, još dok je bio dečak predskazala mu je mučeničku smrt, a preminula je kada je Kliment imao samo dvanaest godina.

Narodna verovanja

Iako ovaj praznik nije obeležen crvenim slovom, u mnogim krajevima Srbije poštuju se posebni običaji i verovanja. Najraširenije među njima odnosi se na izbegavanje korišćenja noževa, makaza i drugih oštrih predmeta. Prema narodnom predanju, na današnji dan ne bi trebalo "povređivati" rane Svetog Klimenta, jer je veliki deo svog života proveo u zatvorima, vezan, mučen i izložen bolu zbog svoje vere.

Zbog toga se domaćice trude da sve što mogu pripreme unapred, a vernici izbegavaju sečenje, struganje ili bilo šta što simbolično može da prizove rane i patnje koje je svetitelj pretrpeo.

Dan bez teških poslova

Tradicionalno, veruje se da bi na ovaj praznik trebalo izbegavati i težak fizički rad, kao i veliko spremanje kuće, dvorišta i imanja. Iako nije veliki, "strogi" praznik, Srbi su oduvek smatrali da se dan Svetog Klimenta provodi u miru, druženju i zajedništvu. Zato se preporučuje da se današnji dan posveti porodici, prijateljima, molitvi i tihom sećanju na sveštenomučenika koji je svoj život posvetio Bogu.

"Oni koji se udostoje onoga sveta, ne mogu više umreti"

U crkvenoj besedi koja se čita na današnji dan, posebno se naglašava angelsko stanje svetitelja. Navodi se rečenica:

"A koji se udostoje dobiti onaj svet, više ne mogu umreti, jer su kao anđeli."

Ove reči podsećaju vernike da mučenici, poput Svetog Klimenta, stiču besmrtnost u Carstvu nebeskom. Njihova duša, zbog vere i žrtve, postaje deo večnog života, nalik anđelima Božijim. Upravo zato se ovaj praznik smatra danom duboke duhovne pouke, podseća nas da je život prolazan, ali da vera, dobrota i istrajnost vode ka neprolaznom.

Autor: Marija Radić