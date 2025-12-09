AKTUELNO

Šok otkriće - vreme na Marsu prolazi brže nego na Zemlji, naučnici objasnili i zbog čega

Na Marsu satovi otkucavaju brže nego na Zemlji: zbog kombinacije manje gravitacije i drugačije orbite, vreme na Crvenoj planeti prolazi 477 milionitih delova sekunde brže svakog dana, što je približno jedna hiljaditina vremena potrebnog da trepnemo.

Fizičari američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) precizno su to izračunali, a u radu objavljenom u "The Astronomical Journalu" objašnjavaju da ova naizgled neznatna razlika može imati kritičan značaj za buduću svemirsku navigaciju i komunikacione mreže.

Kada bismo danas s atomskim časovnikom sleteli na Mars, pokazivao bi vreme gotovo identično onom na Zemlji, ali bi direktno poređenje otkrilo razliku. Izazov je utvrditi koliko se marsovsko vreme "razliva“ u odnosu na zemaljsko, gotovo kao da izračunavamo vremensku zonu između planeta.

Kako relativnost utiče na vreme na Marsu

Prema Ajnštajnovoj teoriji relativnosti, gravitacija usporava vreme: što je jače gravitaciono polje, satovi kucaju sporije, i obrnuto. Kretanje planete u orbiti takođe utiče na brzinu otkucaja.

Fizičari Nil Ešbi i Bidžunat Patla suočili su se sa složenijim zadatkom nego što su očekivali. Pored izračunavanja gravitacije na određenoj tački na Marsu koja je pet puta slabija od Zemljine, morali su da uračunaju i uticaj Sunca, Zemlje i Meseca na marsovsku orbitu.

Pronađeni znaci života na Marsu!

Njihovi proračuni pokazuju da vreme na Marsu u proseku teče brže za 477 mikrosekundi dnevno. Međutim, zbog ekscentrične orbite i gravitacije njegovih kosmičkih "suseda", ova razlika tokom jedne marsovske godine može varirati za dodatnih 226 mikrosekundi dnevno.

