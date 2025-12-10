AKTUELNO

Suzan i njen suprug okitili su 621 jelku: Hiljade lampica i praznični duh sijaju u svakom kutku, ljudi ne veruju svojim očima (VIDEO)

Ulazak u porodičnu kuću Jerominovih u malom gradu Rintelnu, zapadno od Hanovera, čini se kao da ste zakoračili na nemačku verziju Severnog pola.

Suzan i Tomas Jeromin drže zvanični svetski rekord — potvrđen od strane Nemačkog instituta za rekorde (RID) — jer su uspeli da smeste 621 raskošno ukrašenu božićnu jelku pod jedan krov.

Hiljade lampica i praznični duh sijaju u svakom kutku njihovog doma — od dnevne sobe, gde visoke jelke ispunjavaju svaki centimetar prostora, do radne sobe, koja podseća na zimsku zemlju čuda.

Čak i kuhinja blista: jelke stoje pored mašine za pranje veša, a ukrasne trake i šljokice se obavijaju oko ručki i polica ormarića.

Spavaća soba nije izuzetak — nekoliko jelki visokih do plafona ponosno stoji pored kreveta, a blistave kuglice i blistavi girlandi okružuju televizor.

Gde god da pogledate, u uskim prostorima između zimzelenih grana, nalaze se džinovske lizalice, blistavi ukrasi i armija prazničnih figurica koje bi učinile Deda Mraza ljubomornim.

Ne šetate kroz njihovu kuću — putujete kroz nju, poput blistave, beskrajne šume praznične magije.

