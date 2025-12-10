Suzan i njen suprug okitili su 621 jelku: Hiljade lampica i praznični duh sijaju u svakom kutku, ljudi ne veruju svojim očima (VIDEO)

Ulazak u porodičnu kuću Jerominovih u malom gradu Rintelnu, zapadno od Hanovera, čini se kao da ste zakoračili na nemačku verziju Severnog pola.

Suzan i Tomas Jeromin drže zvanični svetski rekord — potvrđen od strane Nemačkog instituta za rekorde (RID) — jer su uspeli da smeste 621 raskošno ukrašenu božićnu jelku pod jedan krov.

Hiljade lampica i praznični duh sijaju u svakom kutku njihovog doma — od dnevne sobe, gde visoke jelke ispunjavaju svaki centimetar prostora, do radne sobe, koja podseća na zimsku zemlju čuda.

Čak i kuhinja blista: jelke stoje pored mašine za pranje veša, a ukrasne trake i šljokice se obavijaju oko ručki i polica ormarića.

CHRISTMAS TREE RECORD: A family in Germany has broken the world record for the largest number of decorated Christmas trees in one place, according to the Record Institute for Germany. The house is filled with a whopping 621 trees. pic.twitter.com/6U2LEklb5I — WSPA 7NEWS (@WSPA7) 06. децембар 2025.

Spavaća soba nije izuzetak — nekoliko jelki visokih do plafona ponosno stoji pored kreveta, a blistave kuglice i blistavi girlandi okružuju televizor.

Gde god da pogledate, u uskim prostorima između zimzelenih grana, nalaze se džinovske lizalice, blistavi ukrasi i armija prazničnih figurica koje bi učinile Deda Mraza ljubomornim.

Ne šetate kroz njihovu kuću — putujete kroz nju, poput blistave, beskrajne šume praznične magije.

Autor: Marija Radić