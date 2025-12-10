'MUŽ NA SAT' SVE POPULARNIJE ZANIMANJE: Žene čekaju u redovima, a evo koje sve zadatke obavljaju

Zbog izražene demografske neravnoteže, sve je teže pronaći partnera, ali i majstora za manje popravke.

U Letoniji, hronični nedostatak muškaraca pokrenuo je čudan trend, žene sve više angažuju takozvane "muževe na sat" da obavljaju razne kućne poslove koji se tradicionalno smatraju "muškim".

Zabrinjavajuća statistika

Nedavni izveštaj Evrostata otkriva da Letonija ima čak 15,5 odsto više žena nego muškaraca, što je tri puta više od proseka Evropske unije. Svetski atlas dodatno ističe razmere problema: u starosnoj grupi preko 65 godina, broj žena je dvostruko veći od broja muškaraca.

Kao rezultat toga, ovoj baltičkoj zemlji hronično nedostaju singl muškarci. Danija, koja radi na raznim festivalima, rekla je da je na poslu okružena gotovo isključivo ženama.

"Nema ništa loše u tome... ali zbog ravnoteže, želeli biste da imate više muškaraca, barem za malo flerta ili razgovora", priznala je. "Jednostavno je zanimljivije." Njena prijateljica Zane je dodala: "Zato su sve moje prijateljice otišle u inostranstvo i tamo pronašle momke".

"Muževi na sat" kao praktično rešenje

Da bi premostile ovu neobičnu nestašicu, žene iz Letonije su se okrenule kreativnim rešenjima. Usluge poput "muževa na sat" postale su izuzetno popularne kada su u pitanju poslovi za koje je teško pronaći slobodnog majstora.

Na platformama poput Komanda24 možete angažovati "čoveka sa zlatnim rukama" za samo nekoliko evra, nudeći sve, od vodoinstalaterskih i stolarskih radova do popravki, instalacije televizora i sličnih kućnih poslova. Bez neprijatnih upadica, bez romantičnih očekivanja - samo profesionalna usluga.

Slična usluga, Remontdarbi.lv, omogućava vam da naručite majstora onlajn ili telefonom, i on će stići na vaša vrata u roku od sat vremena. Ovi angažovani "muževi" popravljaju sve, od zavesa i manjih nedostataka do farbanja zidova.

Zašto je tako malo muškaraca u Letoniji?

Stručnjaci kažu da ekstremna neravnoteža polova delimično proizilazi iz znatno kraćeg životnog veka muškaraca. Razlog, kažu, su lošije zdravstvene navike.

"Muškarci puše oko tri puta češće, 31 odsto njih, u poređenju sa samo 10 odsto žena", prema Svetskom atlasu. "Takođe je nešto veća verovatnoća da će biti gojazni ili imati prekomernu težinu, 62 odsto muškaraca u poređenju sa 57 odsto žena".

Trend prelazi granice Letonije

Fenomen iznajmljivanja "muževa" nije ograničen samo na Letoniju. Još 2022. godine, Britanka Lora Jang postala je internet senzacija kada je počela da iznajmljuje svog muža Džejmsa ženama kojima je bila potrebna pomoć u kućnim poslovima.

Njihov posao, nazvan "Unajmite spretnog muža", pokazao se izuzetno profitabilnim. Džejms radi sve, od opštih "uradi sam" poslova, krečenja i dekorisanja, do postavljanja pločica i tepiha. Za svoje usluge naplaćuje 44 dolara po satu, ili oko 280 dolara za ceo dan. Potražnja je toliko porasla da su morali da odbiju nove klijente.

Autor: S.M.