STANIJA JE ZA OVE BOG! Anita sipala so na živu ranu Asminu, on propao u zemlju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema mu popravke!

Anita Stanojlović i Zorica Marković prisetili su Asmina Durdžića šta je izgubio zbog svojih nepromišljenih postupaka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' razmišljaš nekad da li je vredno sve ovo što radiš onoga što si izgubio? Kakvu ženu je izgubio zbog svega ovoga. Sad jeste sto posto. Stanija je top - navela je Anita.

- Sinoć je sigurno gotovo, ovo niko ne prašta - konstatovala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija je za ovo Bog, i lepa i dobra i zgodna, ne može da se uporedi ni sa jednom devojkom. Dobra, kulturna, uspešna, van svega ovoga - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

